Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Wechsel ins Profi-Lager haben die russischen Tänzer Dmitri Scharkow/Olga Kulikowa erstmals bei den German Open Championships in der Klasse der Standard-Professionals gewonnen. Die vierfachen Welt- und dreifachen Europameister entschieden am Donnerstagabend bei den 33. GOC in Stuttgart alle fünf Tänze überlegen für sich und setzten sich mit 196,738 Punkten an die Spitze. Rang zwei ging an Nikolai Darin/Natalia Seredina (187,05/Moldau), Dritte wurden die Weltranglistenersten Andrej Motyl/Ekaterina Kim (182,40/Russland). Die aus der Fernsehshow "Let’s Dance" bekannten Publikumslieblinge Valentin und Renata Lusin (Düsseldorf) verpassten das Finale als Siebte um einen Rang.