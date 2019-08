Stuttgart (dpa/lsw) - Das Tanzpaar Emil-Daniel Leonte und Kristina Limonowa hat bei den 33. German Open Championships in Stuttgart einen Achtungserfolg in der Klasse Rising Star Standard erzielt. Als bestes deutsches Paar belegten die Lokalmatadore vom TSZ Stuttgart-Feuerbach am späten Mittwochabend den achten Platz und verpassten das Finale bei den GOC nur knapp. Der Sieg in der Liederhalle ging an Dmitry Tschelpanow/Maria Isotowa aus Russland, zu Silber tanzten die Chinesen Song Zhijun/Hu Jingyi. Bronze ging an Kostadin Vasilew/Roberta Scuderi aus Bulgarien.