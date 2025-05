Der Wechsel von Fußball -Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zu Bayern München ist nun auch offiziell perfekt. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag bekannt gab , erhält der 29 Jahre alte Abwehrspieler einen Vertrag bis 2029. Tah ist nach der Absage seines bisherigen Mitspielers Florian Wirtz der zweite Münchner Neuzugang für die kommende Saison nach Tom Bischof von der TSG Hoffenheim.

„Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben. Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Um Tah hatte sich der FC Bayern bereits im vergangenen Sommer bemüht, konnte sich mit Leverkusen aber nicht auf eine Ablösesumme einigen.

Nun wäre der Nationalspieler ohne Ablöse zu haben, allerdings läuft sein Vertrag in Leverkusen noch bis zum 30. Juni – die Münchner wollen den Innenverteidiger aber schon mit zur Klub-WM in die USA nehmen. Dort bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr erstes Spiel am 15. Juni. Ob Tah dort spielt oder nicht, teilte der FC Bayern nicht mit.

„Ich freue mich sehr, beim FC Bayern zu sein. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen“, sagte Tah, der bei den Bayern das Abwehrzentrum verstärken soll. In der abgelaufenen Saison präsentierten sich die Münchner dort immer wieder wacklig, in der entscheidenden Saisonphase fehlte zudem Abwehrchef Dayot Upamecano verletzt. Dessen Ersatz Eric Dier wechselt nach anderthalb Jahren bei den Bayern nach Frankreich zur AS Monaco.