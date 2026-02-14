Ski Alpin: Die Technik-Disziplinen starten. Um 10 Uhr (1. Lauf) und 13.30 Uhr (2. Lauf) will Marco Odermatt im Riesenslalom der Männer doch noch eine Goldmedaille holen. Sein Glück: Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen fährt keinen Riesentorlauf. Mit Alex Schmid, Anton Grammel und Fabian Gratz treten drei Deutsche an. Vor allem Grammel und Gratz konnten zuletzt mit starken Fahrten auf sich aufmerksam machen.

Ski Freestyle: Im Olympia-Freestyle-Ort Livigno können die Zuschauer um 11.46 Uhr das Finale der Frauen auf der Buckelpiste genießen. Es ist einer der spektakulärsten Wettkämpfe, wie schon das Finale der Männer gezeigt hat.

Langlauf: Vor vier Jahren gewann die deutsche Frauen-Staffel um Katharina Hennig Dotzler Silber über viermal 5 Kilometer. Bei diesen Spielen wurde die Staffel, die um 12 Uhr beginnt, auf 4x 7,5 Kilometer verlängert. Und das deutsche Team muss auf die dopinggesperrte Victoria Carl verzichten.

Eishockey: Um 16.40 Uhr geht es für die deutschen Frauen im Viertelfinale gegen Kanada um den Einzug in die Medaillenspiele. Im Männerturnier will das Team um Kapitän und Fahnenträger Leon Draisaitl nach dem Auftaktsieg gegen Dänemark ab 12.10 Uhr gegen Lettland nachlegen.

Curling: Um 14.05 Uhr spielt Deutschland (Männer) gegen die USA. Für einen Platz in den Playoffs müssen sie unter die besten vier der „Round Robin“ (Zehn Teilnehmer, jeder gegen jeden) kommen. Nach zwei Siegen aus drei Spielen sind sie aktuell Sechster.

Biathlon: Um 14.45 Uhr versuchen die Deutschen Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt im Sprint die bisherige französische Dominanz zu durchbrechen.

Skeleton: Nachdem bei den Männern Axel Jungk und Christopher Grotheer am Freitag Silber und Bronze gewinnen konnten, wollen sich auch Susanne Kreher, Jaqueline Pfeifer und Hannah Neise eine Medaille sichern. Alle drei liegen auf Medaillenkurs, Kreher knapp hinter der Österreicherin Janine Flock auf Platz zwei. Lauf 3 startet um 18 Uhr, der entscheidende vierte um 19:35 Uhr.

Skispringen: Der Olympiasieger von der Normalschanze Philipp Raimund möchte jetzt auch von der Großschanze dem Dominator des Winters Domen Prevc Einhalt gebieten. In den Trainingssprüngen zeigte der Oberstdorfer, dass er es auch von der Großschanze kann. Der 1. Durchgang startet 18.45 Uhr, der 2. Durchgang um 20 Uhr.

Übertragende Sender am Samstag, 14. Februar: ZDF, Eurosport

Alle Medaillenentscheidungen am Samstag, 14. Februar, im Überblick: