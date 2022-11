Taekwondoka Lorena Brandl hat in Guadalajara/Mexiko mit Bronze die erste deutsche WM-Medaille bei den Frauen seit 2013 gewonnen. In der Klasse ab 73 kg unterlag die Sportsoldatin im Halbfinale Dana Azran aus Israel. "Es ist meine erste WM-Medaille und ich bin einfach nur stolz. Vor dieser Kulisse zu kämpfen, war ein ganz besonderes Gefühl", sagte Brandl. Bereits im Oktober hatte die 25-Jährige ein Stück deutscher Taekwondo-Geschichte geschrieben, als sie in Manchester als erste Frau des deutschen Verbandes Gold bei einem Grand Prix gewann. Die bislang letzten WM-Medaillen errangen die Frauen 2013, ebenfalls in Mexiko. Damals holten in Puebla Anna-Lena Frömming (bis 57 kg) und Rabia Gülec (bis 62 kg) jeweils Bronze.