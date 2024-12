Die Bewegungen in ihrer Spitzengruppe sind vergleichbar mit der Kontinentalplatten-Verschiebung der Erde. Hier geht alles sehr langsam vonstatten. Der FC Bayern hat mit knapp 1000 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund seinen Platz auf dem höchsten Punkt für die nächsten 3,25 Milliarden Jahre sicher.

Darunter aber gerät die Welt in Wallung. Vor zwei Jahren war der Fünfte Borussia Mönchengladbach bis auf drei Punkte an den Vierten VfB Stuttgart herangerückt. Als die Rheinländer die Schwaben in mehreren epochalen Momenten hätten überholen können, verkrampften sie, verloren entscheidende Spiele und liegen mittlerweile wieder 44 Punkte hinter dem VfB.

Das Gladbacher Schicksal, am Vorderklub nicht vorbeizukommen, wird Eintracht Frankfurt erspart bleiben

Spitzenreiter der Ewigen Tabelle waren die Gladbacher nicht mal in ihren glorreichen Siebzigerjahren, damals bildete der rheinische Rivale 1. FC Köln den Mount Everest des deutschen Fußballs, ehe diese Rolle 1981 der FC Bayern übernahm und sie seither immer weiter festigt. Seine Spitzenposition ist bekanntlich mit bloßem Auge aus dem All erkennbar.

Das Gladbacher Schicksal, am Vorderklub nicht vorbeizukommen, wird Eintracht Frankfurt erspart bleiben. Schon am Samstag hätten die Hessen mit einem Sieg gegen den FC Augsburg den FC Schalke 04 auf Platz sieben überholen können, doch sie verkrampften darob, spielten nur 2:2 und verbleiben vorerst auf Rang acht. Schalke freilich kann sich als Zweitligist gegen den Überholvorgang nicht mehr wehren, und so wird diese tabellarische Erdplattenverschiebung an einem der nächsten Wochenenden unweigerlich vonstatten gehen.

Auf Schalke nehmen sie die angekündigte Demütigung kämpferisch. Sie sind festentschlossen, binnen 3,25 Milliarden Jahren in die Bundesliga zurückzukehren.