Max Eberl, der neue Sportvorstand des FC Bayern, hat bewegte Wochen hinter sich. Die komplizierte, bisweilen auch fast schon skurrile Suche nach einem neuen Trainer hat ihn am Ende zum Belgier Vincent Kompany geführt – aber wie geht es nun weiter beim FC Bayern? An diesem Freitag spricht Eberl darüber mit den SZ-Reportern Christof Kneer und Philipp Schneider im Rahmen des offiziellen Kulturprogramms der EM 2024, um 19 Uhr im „Stadion der Träume“ am FatCat (ehemaliger Gasteig) am Rosenheimer Platz in München. Der Eintritt ist frei. Uli Hoeneß, der ebenfalls im Programmheft stand, hat seine Teilnahme abgesagt.