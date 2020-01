Wechsel sind fester Bestandteil des Sports. Sie finden inzwischen in vielen Sparten in immer kürzeren Abständen statt und sind mit immer höheren Geldsummen verbunden. Aber es gibt eben auch diejenigen, die in der Beständigkeit Spannung finden. In dieser Serie erzählt die SZ von ungewöhnlich lange andauernden Beziehungen zwischen Mensch und Verein.

Josef Schömig erinnert sich noch an diesen Tag, 25 Jahre her, in seinem Kopf aber so präsent, als sei er vorgestern gewesen. Schömig erzählt die Geschichte, die sich um dieses Handballspiel dreht. Eine Halle irgendwo im Münchner Umkreis, der letzte Spieltag, es war ein Drama. Rimpar spielte unentschieden und fuhr nach Hause, wusste aber nicht, ob das Ergebnis genügt, um in der Bayernliga zu bleiben. "Es gab damals noch kein Internet", erzählt Schömig, "auf dem Rastplatz haben wir dann aber eine andere Mannschaft getroffen. Die Spieler haben uns erzählt, dass sie in der letzten Sekunde einen Siebenmeter verworfen haben und wir deshalb abgestiegen sind." Es ist eine surreale Geschichte, hat sich aber tatsächlich so zugetragen.

Schömig sitzt in einem Café in der Würzburger Innenstadt und legt seine Hände in den Schoß. Es sieht beinahe so aus, als sei er zu einem Vorstellungsgespräch hergekommen. Der Kellner bringt zwei Tassen Cappuccino an den Tisch und geht dann betont langsam zurück zum Tresen. Wer für einen Augenblick auf ihn, nicht auf Schömig achtet, könnte meinen, der Kellner bleibe nur deshalb vorne an der Theke stehen, um dem Gespräch zu lauschen, sich selbst fragend: Ein Interview? Da ist einer berühmt. Wer ist das bloß?

Schömig, 55, ist seit knapp zwei Jahrzehnten Assistenztrainer der Rimparer Handballer. Nur einmal in dieser Zeit, ein halbes Jahr lang, stand er in der ersten Reihe, als das Traineramt mitten in der Saison vakant wurde. Sonst arbeitete er stets im Hintergrund. "Ich vermisse gar nichts", sagt Schömig, "das Bestreben, Trainer zu sein, ist auch nicht tief in mir drin. Ich bin mit meiner Rolle sehr zufrieden."

1983 hat er als Kreisläufer sein erstes Spiel für die erste Mannschaft bestritten. Er machte Aufstiege mit, erlebte 1995 aber auch den dramatischen Abstieg, von dem er auf dem Rastplatz erfuhr. Seit 2003 ist er Assistenztrainer. Im Laufe der Zeit hat sich eine Menge verändert. Der Handball sei ein anderer geworden, der Verein auch, sagt Schömig. Nur Max Brustmann, der Torwart, ist immer noch da. Mit ihm hat Schömig einst zusammengespielt, jetzt coacht er ihn.

Schömig lehnt sich in seinem Stuhl zurück: "Da war so ein gewisser Was-wir-schon-alles-erreicht-haben-Moment." Er erinnert sich jetzt, im Café, an die Zeit unter Jens Bürkle, der die Mannschaft in der dritten Liga trainiert und sie schließlich in die zweite geführt hat. Bürkle sei der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen, sagt Schömig, "er hat den Spielern eingeimpft, dass die dritte Liga noch nicht das Ende sein muss". Bürkle überließ nichts dem Zufall. Er plante etwa die Testspiele so, dass seine Mannschaft im Grunde gar nicht gewinnen konnte. Er ließ sein Team nach harten Trainingseinheiten gegen eigentlich unterlegene, aber ausgeruhte Gegner spielen. "Dann haben wir verloren", sagt Schömig, "und Jens konnte die Spieler packen, indem er sie gefragt hat: Und ihr wollt in die zweite Liga, obwohl ihr nicht mal gegen die gewinnt?"

Schömig grinst. Er freut sich über die List und darüber, all das mitgemacht zu haben und jetzt diese guten Geschichten erzählen zu können.

Schömig ist schon so lange dabei, dass er nicht nur Rimpar, den Ort, sondern auch den Klub Heimat nennt. Heimat, das ist ein abstrakter Begriff, für Schömig aber ist er leicht zu fassen: "Zehn Jahre ohne Handball, 45 Jahre mit: Natürlich ist dieser Verein meine Heimat."Auch wenn heute, 2020, nichts mehr so ist, wie es einst war. "Wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, realisiert man schon, dass es sehr große Veränderungen gibt", sagt Schömig. Am Anfang etwa, in den Achtzigern, "da brauchte jeder ein rotes und ein weißes T-Shirt fürs Spiel - da waren alle möglichen Rottöne dabei. Heute beschweren sich die Spieler, wenn sie nicht jedes Jahr einen neuen Trikotsatz kriegen."

In Momenten wie diesen wird Schömig bewusst, dass er aus einer anderen Generation kommt. Auch vor und nach den Spielen, in der Mannschaftskabine, gibt es solche Augenblicke, etwa in Sachen Musik. "Mit Gangster-Rap kann ich wenig anfangen", meint Schömig und lacht, "bei manchen Liedern fällt es mir schwer, daran zu glauben, dass das Musik sein soll."

An diesem Samstag bestreitet Rimpar seinen Jahresauftakt gegen die HSG Krefeld, den Tabellenletzten. Wenn das Spiel losgeht, wird Schömig einen Zettel und einen Stift aus seiner Hosentasche kramen und Notizen machen. Wie die Tore im Positionsangriff zustande kommen, zu wie vielen Tempogegenstößen die Mannschaft ansetzt, wie viele dieser Angriffe zu Toren führen: All das hält Schömig auf seinem Zettel fest.

"Dann", sagt er, "weiß man zum Beispiel: Wir haben vor allem gegen eine offensive Deckung technische Fehler gemacht, ansonsten nicht. Danach kann man dann das Training ausrichten." Schömig will nichts dem Zufall überlassen. Das hat er von Bürkle mitgenommen.

Bisher erschienen: Michael Spatz vom TV Großwallstadt (30.12.), Regine Grübel vom TSV 1860 München (3.1.), Mersad Selimbegovic von Jahn Regensburg (4.1.), Max Straub von den Alpenvolleys Haching (8.1.), die Hockey-Abteilung des MSC (9.1.), Carina Wenninger von Bayern München (11.1.).