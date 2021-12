Howard Carpendale ist in Südafrika geboren und lebt in München. Der 75-Jährige ist aktuell äußerst aktiv, hat gerade das Weihnachtsalbum "Happy Christmas" herausgebracht und bereitet sich auf seine Live-Tor vor, die im Februar starten soll.

Fast auf den Tag genau vor 18 Jahren wollte sich Howard Carpendale aus dem Showgeschäft zurückziehen. Gerade hat er ein neues Weihnachtsalbum herausgebracht und bereitet sich auf eine Live-Tour vor. Sport hat in seinem Leben immer eine große Rolle gespielt - der Schmusesänger spielte etwa in der Rugby-Bundesliga.

SZ: Sport ist...

Howard Carpendale: ...neben der Musik und meiner Familie das Wichtigste in meinem Leben.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Ich fühle mich wohl, und dennoch ist so eine Promotion-Tour für ein neues Album immer auch ein Kraftakt. Ich habe daher ein Programm von meinem Fitnesstrainer mitbekommen, welches ich auch im Hotel machen kann. Ich muss noch etwas mehr tun vor meiner kommenden Live-Tour.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Sorry, ich musste erst einmal in Erfahrung bringen, was das überhaupt ist (lacht). In Südafrika habe ich andere Sportarten wie Rugby, Leichtathletik und Kricket in der Schule ausgeübt.

Sportunterricht war für Sie?

In der Schulzeit das Beste. Ich habe irgendwann einen ziemlichen Schuss bezüglich meiner Körpergröße gemacht und war dann in meiner Altersklasse im Rugby ein gern gesehener Mitspieler.

Ihr persönlicher Rekord?

Im Sport hatte ich einmal den Landesrekord im Kugelstoßen in Südafrika inne. Bezogen auf die Musik und die heutige Zeit bin ich sehr froh gewesen, dass ich neun Mal die Berliner Verti Music Hall mit meiner aktuellen Tournee "Die Show meines Lebens" ausverkauft habe! Ich hoffe wir können die Tournee 2022 fortführen.

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Ich liebe alle möglichen Arten von Sport. Rugby, Leichtathletik, Golf, Kricket, Tennis habe ich früher alles aktiv betrieben. Heute spiele ich im Sommer fast jeden Tag Golf. Die frische Luft und die Umgebung sind herrlich. Als ich in diesem Sommer mein Weihnachtsalbum aufgenommen habe, bin ich dazwischen zum Ausgleich immer eine Runde Golf spielen gegangen. Auf der Fahrt zum Golfplatz höre ich mir meine Demos aus dem Tonstudio an, lasse sie auf mich wirken, und wenn ich zufrieden bin, bekommt dann am Abend meine Familie die Songs zu hören.

Bayern oder Sechzig?

Bayern!

Ihr ewiges Sport-Idol?

Muhammad Ali. Er war nicht nur ein großartiger Boxer, sondern auch ein sehr eindrucksvoller Mensch. Er hatte Zivilcourage.

Ein prägendes Erlebnis?

Die Beatles und die Bee Gees in den Siebzigerjahren in den Abbey Road Studios in London zu treffen, um dann viele Jahre später dort mit dem Royal Philharmonic Orchestra meine Trilogie Symphonie 1+2 und Happy Christmas aufzunehmen. Das sind für mich besondere Momente in meinem Leben.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Hui - früher wäre es sicherlich am ehesten beim Kugelstoßen gewesen! Oder bei einem Mannschaftssport wie Rugby - dann würde ich aber ein starkes Team um mich herum benötigen, welches mich schützt.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Ernie Els (südafrikanischer Golfspieler).

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.