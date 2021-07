Michael Mittermeier, 55, ist im oberbayerischen Dorfen geboren, er lebt in Pullach. An diesem Donnerstag ist er mit seiner Tour "Zapped - Ein TV-Junkie kehrt zurück" in Nürnberg zu sehen, kommende Woche Mittwoch in Rosenheim, Donnerstag in Ingolstadt.

(Foto: Steffi Adam/imago images/Future Image)