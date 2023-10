Lisa Furtwängler: ...meine absolute Leidenschaft!

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Sehr fit. Ich merke das vor allem, wenn ich ohne Anstrengung die Treppen am Bahnhof hochgehe und neben mir die Leute laut atmen höre.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Felgaufschwung, um mich kurz zu fühlen wie Simone Biles.

Sportunterricht war für Sie?

Meine allerliebsten zwei Stunden Unterricht jede Woche. Egal ob Völkerball, Fußball, Gymnastik, ich habe alles geliebt. Ich konnte mich frei bewegen und musste nicht auf einem Stuhl festsitzen.

Ihr persönlicher Rekord?

Als ich den Sports Woman of the University Award in Cambridge gewonnen habe. Den bekommt jedes Jahr nur eine Frau und ein Mann aus der gesamten Uni. Der einzige Pokal, den ich noch habe aus meiner Schul- und Unizeit.

Stadionbesuch oder Fernsehsportlerin?

Früher Stadionbesucherin, jetzt eher gemütlich zu Hause am Bildschirm, wo man alles besser sehen kann. Mit Zeitlupe und Wiederholungen.

Bayern oder Sechzig?

Ganz klar, Bayern.

Ihr ewiges Sportidol?

Bastian Schweinsteiger und Serena Williams.

Ein prägendes Erlebnis?

Schlimm war das Finale dahoam gegen Chelsea 2012. Werde nie vergessen, wie deprimiert ich war nach dem Aus im Elfmeterschießen. Und dann umso schöner und prägender, als wir ein Jahr später in London den Pokal geholt haben.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasiegerin?

Im Sommer Fußball, im Winter Langlaufen.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Mit Novak Djokovic.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.