Elena Uhlig, 46, geboren in Düsseldorf, lebt mit Schauspielerkollege Fritz Karl und vier gemeinsamen Kindern in München. Bekannt geworden durch die Serie "Mit Herz und Handschellen", tobt sie sich heute gerne auch in sozialen Medien aus, etwa mit ihrer ausgefallenen Talkreihe "Uhligs stilles Örtchen".

(Foto: Volker Essler/Sven Simon/imago)