Gerne auch in einem Eisbach: Urban Priol bei einem Auftritt in Ebersberg.

SZ: Sport ist...

Urban Priol: In einer regelmäßig-gemäßigten Grundhaltung ausgeübt eine ganz tolle Sache.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Beim Nanga Parbat käme ich wohl ins Schnaufen, aber für Anhöhen im Spessart reicht's.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Gab es jemals Schlimmeres als Felgaufschwung oder Bockspringen? Lieber Einkehrschwung, definitiv.

Sportunterricht war für Sie?

Eine Qual. Nichts konnte ich dort reißen, außer die Eisenstange beim Hochsprung. So kam ich zum Humor - mit irgendwas musste man ja glänzen, in der Klasse.

Ihr persönlicher Rekord?

Drei Tore als rechter Verteidiger in der Schülermannschaft "Ysgol John Bright" während des Schüleraustauschs in Wales. Wir hatten zwar 3:8 verloren, aber immerhin. Und den Rekord im Eisbachliegen in den Schweizer Alpen während einer Berg- und Bibelfreizeit halte ich seit der 8. Klasse immer noch. Wer es am längsten im Bach aushielt, war von der abendlichen Bibelinterpretation befreit. Das war für mich Ansporn genug.

Stadion oder Fernsehsportler?

Stadion ist einfach toll, das ist Stimmung. Die Geisterspiele im Fernsehen, das ging gar nicht. Streamen mit einem Ball am Fuß. Furchtbar.

Bayern oder Sechzig?

Gladbach.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Eddie the Eagle.

Ein prägendes Erlebnis?

Beim Hochsprung voll auf die Eisenstange geknallt zu sein. Danach war ich nur noch Flop ohne Fosbury und bin immer vorbeigelaufen, anstatt zu springen. Schließlich hat mein Sportlehrer immer gesagt: "Kommst auf Latte, kriegst schon Fünf." - Da habe ich mich verweigert wie 'Morgenröte' am Oxer.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Im Aufschieben.

Mit welcher Sportlerin / welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Mit einer / einem, die / der es zuvor gründlich gewaschen hat.