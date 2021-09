"Felgaufschwung? Was ist das?" Die Kabarettistin und Musikerin Lizzy Aumeier.

Die Musikkabarettistin Lizzy Aumeier stammt aus der Oberpfalz, lebt in Fürth und hat am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg studiert. Auf der Bühne ist sie schwer zu bremsen, im Sport lässt sie es dafür gaaanz langsam angehen.