"Comedy in Hülle und Fülle" heißt das aktuelle Bühnenprogramm der gebürtigen Kronacherin Daphne de Luxe. Ihr nächster Auftritt am Freitag in Hof ist gerade auf 2023 verlegt worden, am Samstag tritt sie in Gotha auf. In Franken ist sie im kommenden Februar in Fürth zu sehen.

(Foto: Reichenbach / oh)