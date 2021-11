Bettina Mittendorfer, geboren in Bad Griesbach, lebt in Passau, hat eine Lehre als Floristin gemacht, ehe sie zur Schauspielerei fand, und ist sehr häufig in Regionalkrimis zu sehen - wie an diesem Samstag in "Steirertod" (20.15 Uhr, ARD).

(Foto: Nena Jägersberger / oh)