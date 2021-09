Tommy Jaud, 51, kam in Schweinfurt zur Welt, studierte Germanistik in Bamberg, moderierte für Antenne Thüringen und lebt seit dem Studienabbruch in Köln. Schreibt Drehbücher, arbeitet als Autor für Satiresendungen und verfasst Romane wie "Hummeldumm" oder zuletzt "Der Löwe büllt" (S. Fischer Verlag).

SZ: Sport ist...

Tommy Jaud: ...einfach wunderbar anzuschauen.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Ausbaufähig.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Oha, eine Wortspiel-Falle! Aber nicht mit mir. Daher eine ganz schlichte Antwort: Tennis.

Sportunterricht war für Sie?

Eine willkommene Pause vom bräsigen Rumgehocke. Am liebsten mochte ich Leichtathletik und 100 Meter, da war man schnell fertig mit allem und konnte duschen.

Ihr persönlicher Rekord?

11,11 Sekunden auf 100 Meter. Elektronisch exakt gestoppt, das ist mir wichtig. Es könnten aber auch 11, 18 gewesen sein...

Stadion oder Fernsehsportler?

Seit man mich nicht mehr ins Stadion lässt: Fernsehsportler.

Klub oder Kleeblatt?

Entschuldigung? Ich bin zwar in Franken geboren, wohne aber in Köln und dann noch in der Nähe vom Stadion. Also: 1. FC Köln.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Eddie the Eagle, der mit Abstand schlechteste Skispringer ever.

Ein prägendes Erlebnis?

Ich durfte auf einem Sportfest mal gegen den damaligen Sprintweltmeister Ben Johnson antreten. Wie durch ein Wunder lag ich gute zehn Meter lang vorne. Noch während ich darüber jubelte, war Ben Johnson im Ziel. Und die anderen auch. Ich wurde Letzter.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Olympiasieger im Zehnkampf wäre toll. Oder im Schwimmen. Oder im Sprint. Egal, Hauptsache Olympiasieger.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Wegen meiner beachtlichen Konfektionsgröße könnte ich ohnehin nur mit Niklas Süle tauschen.

