Erst geschlossene Schwimmbäder während der Corona-Pandemie, dann die Energiekrise und eine hohe Inflation: Viele Eltern in München können sich für ihre Kinder keinen Schwimmkurs leisten – und wenn doch, sind die Wartezeiten in der Großstadt oft unendlich lang. Deshalb hat die Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung zusammen mit der SZ-Sportredaktion das Projekt „Schwimmen lernen“ ins Leben gerufen. Die Stiftung fördert seit den Olympischen Spielen 1972 den Kinder- und Jugendsport in München. Ziel der Aktion es, im Jahr 2025 möglichst vielen zusätzlichen Kindern eine kostenlose Teilnahme an Schwimmkursen zu ermöglichen. „Da es immer wieder zu schweren Badeunfällen kommt, haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Kindern Schwimmunterricht zu ermöglichen und Eltern für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren“, sagt der Stiftungsvorstand Horst Staimer.