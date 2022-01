In der ersten Folge dieser Audio-Dokumentation beginnt die Spurensuche nach den Gründen des Absturzes - und zwar auf dem Gipfel: Werner Lorant, Erfolgstrainer um die Jahrtausendwende, wohnt heute auf einem Campingsplatz in Waging am See. Dort erzählt er, warum die Löwen mit ihm Erfolg hatten - und welche folgenschweren Fehler sie nach seiner Zeit begangen haben.

Diese Episode ist ursprünglich am 04. August 2021 erschienen. Weil wir gerade eine kurze Winterpause bei "Und nun zum Sport" machen, senden wir sie noch einmal. Die gesamte Serie ist in Zusammenarbeit mit der Audioplattform FYEO entstanden. Hören Sie jetzt die erste Folge und alle weiteren mit SZ Plus auf sz.de/1860-podcast.

