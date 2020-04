Wie trainiert derzeit Niklas Kaul, Zehnkampf-Weltmeister? Er sagt: "Es gibt schon Tage, an denen man sich fragt: Für was mache ich das gerade?"

SZ: Herr Kaul, es ist Mitte April. Wenn 2020 ein normales Jahr geworden wäre, was würden Sie dann jetzt tun?

Niklas Kaul: Gerade wäre ich noch im Trainingslager in Belek in der Türkei und würde mich auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Das heißt: Ich hätte relativ viel Training. Und kürzlich hätte ich eigentlich auch wieder in die Uni gemusst (Studium Sport und Physik für das Lehramt, Anm. d. Red.). Ich hätte also relativ volle Tage. So sitze ich aber zu Hause, und Olympia ist verschoben. Ich befinde mich somit im Grunde wieder im September, was das Training angeht - da im September normalerweise die Vorbereitungsphase auf die nächste Saison beginnt. Aber das ist nun mal so, und ich werde das Bestmögliche aus den Bedingungen und dieser Situation machen.

Die Bundesregierung hat zuletzt beschlossen, die Ausgangsbeschränkungen zu lockern. Was bedeutet das für Sie konkret?

Zum Glück sieht es so aus, als ob ich bald wieder einen halbwegs normalen Tagesablauf reinbekomme. So soll es bald wieder möglich sein, in Frankfurt zu trainieren. Natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, dass wir zum Beispiel immer nur zu zweit und nicht in der Gruppe trainieren. Wir hoffen natürlich, dass dies auch bald wieder in Mainz möglich sein wird. Und auch die Uni soll mit Hilfe von Online-Kursen weitergeführt werden.

Wie sieht ihr Trainingsalltag nun aus? Wie viel Training ist möglich für einen Zehnkämpfer, welche Disziplinen lassen sich leichter trainieren, welche schwerer oder gar nicht?

Ich kann laufen gehen, längere Dauerläufe machen und vergleichsweise schnelle Sprints auf Feldwegen. Ich kann auch von einem Feldweg aus Diskuswerfen und ein bisschen Kugelstoßen üben. Was natürlich nicht geht, sind alle drei Sprungdisziplinen: Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung. Auch Speerwurf ist schwierig. Es ist momentan mehr ein allgemein-athletisches Training. Das heißt: relativ viele Stabilisationsübungen, relativ viel Mobilisation, relativ viel Krafttraining, relativ viele allgemeine Sprünge. So hangelt man sich von Tag zu Tag. Deshalb meinte ich auch, dass wir mehr im September sind, was das Training angeht. Das ist wie ein normales Training in den ersten vier, fünf Wochen, wenn man nach der Saisonpause wieder einsteigt.

Der Gedanke dahinter ist, die Form zu halten? Oder wollen Sie das bald steigern?

Ich würde das liebend gern steigern. Aber das kann ich natürlich nur, wenn ich auf den Trainingsplatz kann oder in die Halle. So kann ich nicht in Spikes laufen und eigentlich keine Techniken üben. Aber gerade im Stabilisationsbereich gibt es auch noch große Schwächen bei mir, das ist relativ normal, wenn man noch so jung ist. Die müssen wir jetzt erst mal in den Griff bekommen. Dafür ist die Zeit eigentlich ganz gut, die wir jetzt haben - auch wenn ich im April lieber auf die ersten Wettkämpfe hintrainiert hätte.

Niklas Kaul (hier bei der WM 2019), versucht sich in Corona-Zeiten fit zu halten.

Können Sie ein Beispiel geben für so eine Schwäche?

Die seitliche Bauchmuskulatur ist noch zu schwach. Da gibt es spezielle Stabilisationsübungen für die seitliche Rumpf- und Bauchmuskulatur, um beim Sprinten stabiler im Oberkörper zu sein. Ich habe oft das Problem, dass ich seitlich ein bisschen kippe oder rumwackele, wie meine Trainer ganz gerne sagen. Das kostet mich Geschwindigkeit beim Sprinten. So wollen wir nun die Grundlagen legen für die Zeit, wenn wir wieder in die Halle gehen können.

Es sind Meetings abgesagt worden, und man weiß nicht, wann wieder Normalität im Sport herrscht. Ist es schwierig, sich gerade zu motivieren?

Es gibt schon Tage, an denen man sich fragt: Für was mache ich das gerade? Klar, man kann sagen, Olympia ist in 16 Monaten. Aber auf ein Ziel hinzutrainieren, das erst in 16 Monaten ist, ist eben auch schwierig. Daher gibt es diese Tage schon. Aber man merkt auch bei den Sachen, die man nicht so gut kann, dass sie von Tag zu Tag besser werden. Das gibt dann doch noch mal einen Motivationsschub und das kleine Gefühl, etwas geschafft zu haben.