Vor dem Anpfiff

Liebe Leserinnen und Leser der süddeutschen Presse, herzlich willkommen zum heutigen Liveblog! Der FC Bayern spielt gegen den 1. FC Köln und könnte für ein paar Stunden Tabellenführer der Bundesliga werden - was aber auch davon abhängt, wie sich der SC Freiburg gegen den FC Augsburg anstellt. Wir, Johannes Kirchmeier und Christopher Gerards, halten Sie an diesem ersten Tag der Wiesn aus dem SZ-Turm auf dem Laufenden.

Vor dem Anpfiff

Die Aufstellungen sind auch schon da. Der FC Bayern spielt mit so ziemlich der wuchtigsten Abwehr, mit der der FC Bayern spielen kann: Neben Lucas Hernández beginnen Niklas Süle, Jérôme Boateng und Benjamin Pavard. Ansonsten startet Philippe Coutinho erneut. Auf der Bank sitzen Thomas Müller, Thiago und Kingsley Coman. Im Tor steht übrigens Manuel Neuer, und auf der Tribüne wird vermutlich Uli Hoeneß sitzen.

Vor dem Anpfiff

Kurze Quizfrage zwischendurch: Wissen Sie, wer heute Abend noch auf die Wiesn geht? Nein, nicht die Liveblogger Gerards/Kirchmeier. Sondern die Spieler des 1. FC Köln. "Wir wollen ein würdiger Gegner hier sein - und nicht nur ein Sparringspartner", sagt ihr Trainer Achim Beierlorzer bei Sky, "mit Freude und Begeisterung"! Er meint dabei natürlich das Fußballspiel am Nachmittag.

Vor dem Anpfiff

"Herr im Haus" will dagegen der Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic sein. Zumindest so lange, bis ihm Karl-Heinz Rummenigge wieder liebevoll an den Arm greift und nickt.

1. Minute, 0:0

Anstoß in München. Bürgermeister Dieter Reiter hat die Wiesn mit zwei Schlägen gegen ein Bierfass eröffnet. Nach zwei Pässen in der Arena in Fröttmaning steht es dagegen 0:0. Laaaaaaangweilig...

2. Minute, 0:0

Die erste Chance für den FC Bayern. Auf der rechten Seite ist Pavard mit nach vorne gelaufen und zielt flach links am Tor vorbei.

3. Minute, 1:0 Lewandowski

Tor für den FC Bayern, das 1:0. Der Torschütze ist - Überraschung - Robert Lewandowski. Coutinho leitet den Ball mit der Hacke auf Kimmich weiter, der schickt Lewandowski, und dessen Schuss wird noch abgefälscht, findet aber trotzdem den Weg ins Tor. Sein achter Treffer im fünften Spiel.

5. Minute, 1:0

"Darauf erst einmal eine Maß", würde der Münchner jetzt sagen. Nicht aber die Bayern-Spieler. Die kommen durch Gnabry und Coutinho zu ihren nächsten Chancen. Nur: Sind halt doch keine Lewandowskis, die beiden.

9. Minute, 1:0

Köln attackiert die Bayern so heftig wie sonst nur Zuagroaste ihre ersten beiden Oktoberfest-Maß'n. Und bisher ist auch der Erfolg ähnlich nachhaltig. Hoffen wir mal, dass es Beierlorzers Jungs heute noch über den sog. "Kotzhügel" drüberschaffen.

13. Minute, 1:0

Drüben bei Leverkusen gegen Union Berlin schaut der Leverkusener Kevin Volland einem langen Ball, der über ihm ins Aus fliegt, sentimental nach. Der langjährige TSV-1860-München-Spieler wäre halt jetzt doch gerne auf einer berühmteren als der Bayer-Wiese.

14. Minute, 1:0

Und fast gibt es hier das erste Bundesliga-Tor von Philippe Coutinho zu sehen. Er darf einen Freistoß von der Strafraum-Grenze schießen und zirkelt ihn an den Pfosten. Nach fast einer Viertelstunde lässt sich festhalten: Der FC Bayern ist relativ stark überlegen.

15. Minute, 1:0

Tor für Köln? Nein, Kainz. Der Österreicher schlägt im Bayern-Strafraum sein erstes Luftloch des Spiels. Zumindest waren die Kölner auch mal dem (- das muss man als süddeutsche Presse dazuschreiben - Noch-Immer-)Nationaltorwart Neuer nahe.

20. Minute, 1:0

Nur mal zur Info für alle Statistik-Nerds: Die Bayern sind seit vier sog. Wiesn-Heimspielen ohne Sieg. Köln arbeitet gerade sehr aufopferungsvoll daran, das zu ändern.

25. Minute, 1:0

Im Kampf um die temporäre Tabellenführung müssen die Münchner übrigens einen Rückschlag hinnehmen. Freiburg führt gegen Augsburg, durch ein Tor von Lucas Höler - und ist damit nun Erster.

25. Minute, 1:0

Dass hier nicht allzu viel passiert derzeit, darauf deutet auch hin, dass Sky-Kommentar Kai Dittmann seine Aufmerksamkeit zum wiederholten Male einer Taube widmet, die sich auf dem Spielfeld befindet.

28. Minute, 1:0

Bornauw schmeißt im Strafraum einfach Bayern-Verteidiger Boateng um. Schiedsrichter Patrick Ittrich verweist ihn in die Ecke.

34. Minute, 1:0

Nochmal eine Chance für den FC Bayern. Coutinho nimmt den Ball im Mittelfeld fein mit und findet Perisic, der schießt flach links am Tor vorbei. Und kurz darauf verpasst Gnabry eine Flanke von Perisic sehr knapp.

36. Minute, 1:0

Na gut, denkt sich der Herr Cordoba: Wenn schon die Münchner nicht mehr allzu flink Fußball spielen, dann mache ich das halt. Sein Schuss geht knapp an Manuel Neuers Tor vorbei.

40. Minute, 1:0

Freude in der Arena: Augsburg hat in Freiburg ausgeglichen, die Bayern sind dank des gebürtigen Ebersbergers Florian Niederlechner in der virtuellen Tabelle wieder hinter die führenden Bayern gefallen.

41. Minute, 1:0

Gute Chance für Köln. Kainz zielt per Freistoß halbhoch aufs Eck, Neuer hält, kann den Ball aber nicht festhalten. Da kein Kölner dort steht, geht alles gut aus für die Bayern.

43. Minute, 1:0

Bayern beißt sich mal im Kölner Strafraum fest: Erst drischt Perisic den Ball an einen Verteidiger, dann haut Coutinho die Kugel so halbherzig aufs Tor, dass sie nach einem erneuten Kölner Rettungsversuch wieder aus dem Strafraum rollt.

45. Minute, 1:0

Nur eine Minute Nachspielzeit. Das ist eine gute Nachricht für alle späteren Wiesngänger in der Arena, die - wie sie noch nicht wissen - auf dem Oktoberfest nachher aber eh keinen Platz mehr kriegen.

45+1. Minute, 1:0

Und dann haben die Bayern doch noch eine Chance: Natürlich weiß Coutinho inzwischen, dass er vor ihm einen Paradestürmer hat. Lewandowski stoppt sich den starken Pass und tut so, als ob er Kölns Torwart Horn umkurven will, was er dann doch nicht macht. Sondern er überlupft ihn fast schweinsbratenfein. Aber um die Breite eines Maßkrugs segelt der Ball auch über das Tor hinter Horn.

Halbzeit

Der FC Bayern hat ziemlich souverän angefangen, fast so, als hätte er 17 Weltmeisterschaften gewonnen. Nach einer guten Viertelstunde haben die Münchner dann aber nachgelassen, weshalb sich sehr laufstarke Kölner auch ein paar mehr oder weniger ernste Chancen herausspielten. Tabellenführer sind die Bayern trotzdem. Zumindest vorerst.

Halbzeit

Nach zwei eher nicht so guten Spielen liegt Leverkusen jetzt übrigens mit 2:0 gegen Union Berlin vorne. Und im Duell des Letzten gegen den Vorletzten führt der Letzte, also Hertha BSC, gegen den Vorletzten, SC Paderborn (weshalb nun Paderborn zunächst mal Letzter ist).

46. Minute, 1:0

Es geht weiter mit Halbzeit zwoa.

47. Minute, 1:0

Erste Chance des FC Bayern in der zweiten Halbzeit: Jérôme Boateng schießt mit all seinen Pferdestärken Kölns Verteidiger Rafael Czichos an, der fälscht den Ball ab - Eckball...

48. Minute, 2:0 Lewandowski

Und dann steht es 2:0, nach der Ecke von Joshua Kimmich. Torschütze per Kopfball ist Robert Lewandowski. Das ist erneut überraschend.

51. Minute, 2:0

Für Lewandowski ist es übrigens Tor neun in Spiel fünf. Er hat nun vier Tore mehr erzielt als seine Mitspieler zusammen.

57. Minute, 2:0

Boateng navigiert sich nun etwas unbeholfen an den Seitenrand: Erst sprintet er in die eine Richtung, dann in die andere. Letztlich endet er kurz vor den Werbebanden auf der gegenüberliegenden Seite der Bayern-Bank, er wird trotzdem ausgewechselt. Javi Martínez stürmt für ihn aufs Feld. Eine Minute nach seinem Auswechselmanöver klatscht Boateng dann bei Trainer Kovac ab. Vielleicht steigt ja heute noch eine Boa-Party?

62. Minute, 3:0, Coutinho

Und das 3:0 für den FC Bayern. Und der Torschütze heißt - nicht Lewandowski, sondern Coutinho. Der war vorher selbst gefoult worden von Ehizibue, der dafür Rot sah. Coutinho trifft dann selbst per Elfmeter, aber offenbar sind Bayern-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen, sodass Coutinho gleich nochmal schießen darf. Und erneut trifft.

63. Minute, 3:0

So, jetzt wird aber verteidigt bei Köln! Beierlorzer nimmt Linksaußen Kainz raus, es kommt Innenverteidiger Mere. Doch noch ehe sich Mere in die Abwehr einfügt, drischt Kimmich den Ball an den Pfosten. Mit so einem Rausch geht's schnell in München.

67. Minute, 3:0

Gelbe Karte für Hernandez: So akkurat wie der Schichtl, der Wiesn-Henker, säbelt er einfach mal Drexler um.

70. Minute, 3:0

Ja, was erlaubt sich denn der Shkiri da? In Ter-Stegen-Manier taucht er plötzlich am anderen Ende von Neuers Straße auf. Doch statt den Torwart nun zum Duell herauszufordern, schießt er direkt Hernandez am Sechzehnmeterraum an.

73. Minute, 4:0 Perisic

Das 4:0 - aber Lewandowski ist nicht mehr auf dem Platz. Wurde eben ebenso wie Kimmich ausgewechselt, Müller und Cuisance kamen. Diesmal trifft Perisic flach ins Eck, nach Vorlage von Coutinho.

75. Minute, 4:0

Uli Hoeneß nickt derweil zustimmend. Scheint so, als denkt er gerade auf der Tribüne weder an westdeutsche noch an süddeutsche Presseerzeugnisse. Und dann muss er sich doch wieder ärgern. Seine Bayern haben aber das Glück, dass es knapp keinen Elfmeter gegen sie gibt: Martinez hatte Terodde wohl Millimeter vor der Strafraumlinie gefoult. Hector trifft dann mit seinem Freistoß kurz hinterm Strafraum in Owen-Hargreaves-Manier die Mauer direkt vor ihm.

78. Minute, 4:0

Der für Zwei-Tore-Mann Lewandowski eingewechselte Angreifer Müller vermüllert einen Angriff mit wilden Körpertäuschungen, die letztlich vor allem einen täuschten: ihn selbst. Der Münchner Spaßmacher ist immerhin schon voll im Wiesn-Modus.

81. Minute, 4:0

Zehn Minuten haben die Kölner noch, dann dürfen sie sich aufs Riesenrad auf der Theresienwiese freuen. Die Fahrt mit dem Kettenkarussell samt Unwohlsein haben sie ja nun schon mehr als 80 Minuten lang auf der Fröttmaninger Wiesn erlebt.

85. Minute, 4:0

So viel noch dazu: Dass sich der Kölner Ausflug nach München wirklich lohnt, muss noch ganz viel auf dem Oktoberfest heute Abend passieren.

89. Minute, 4:0

21 Spieler haben sich mit dem klaren, aber nicht allzu überraschenden Ergebnis abgefunden. Nur nicht Thomas Müller: Der wirft sich noch in einen langen Ball, köpft ihn dann aber FC-Torwart Timo Horn direkt in die Hände weiter.

90. Minute, 4:0

Bei Shkiri krampft's in der Bayern-Hälfte wie nach einer durchzechten Nacht, seine Kollegen lassen ihn aber - aus ihrer Sicht tatsächlich - "links liegen". Neuer patscht danach den Kölner Abschluss von Czichos direkt vor die Füße von Terodde, der jedoch danebenschießt. Eine Aktion, die zeigt: 17 Weltmeistertitel hat hier noch gar keiner gewonnen.

Schlusspfiff

Der FC Bayern gewinnt 4:0. Was das heutige Spiel sonst aussagt? Dass Robert Lewandowski weiterhin in recht guter Form ist. Und Coutinho kann offenbar auch sehr solide kicken.

Schlusspfiff

Und in Freiburg? Hat der SC gegen Augsburg nochmal die Chance auf den Ausgleich. Grifo bringt den Freistoß aufs Tor, aber Koubek hält in der vierten Minute der Nachspielzeit, weshalb es beim 1:1 bleibt. Und damit ist der FC Bayern jetzt Erster, womöglich aber nur sehr kurz, weil am Abend Leipzig spielt (in Bremen). Derweil meldet sich Bayer Leverkusen mit einem 2:0 gegen Union Berlin zurück. Und Hertha BSC gelingt der erste Sieg (2:1) in dieser Bundesliga-Saison - zuvor hatte das Team von Ante Covic nur gegen den FC Bayern punkten können. Gegner Paderborn dagegen ist nun Letzter, mit nur einem Punkt. Wir bedanken uns indes fürs Lesen und wünschen einen schönen Abend!