Wenn Maschinen nackte Ergebnisse in pure Poesie verwandeln, sind Journalisten eigentlich überflüssig. Im Tischtennis gibt es das bereits. Kein Grund zur Sorge - in jedem Fortschritt stecken neue Chancen.

Von Andreas Liebmann

"Eine Katze mit Flügeln ging im Park spazieren." So lautet der erste Satz eines Märchens, das nicht etwa die Gebrüder Grimm ersonnen haben, sondern ein schnöder Algorithmus. Warum die Katze Flügel hat, ob das wieder eine dieser Schleichwerbungen für energetisches Zuckerwasser ist und welche Geschichte aus diesem Einstiegssatz entsteht, tut nichts zur Sache, wichtig ist nur: Es geht! Künstliche Intelligenz kann Verblüffendes vollbringen, auch in einer Zeit, in der man so viel lieber mehr menschliche Intelligenz sähe. Nicht nur unsere Autos wird sie steuern, nein, eine Maschine namens Lisa blättert längst Manuskripte durch auf der Suche nach neuen Bestsellern; andere mit weniger griffigen Namen wie GPT-3 sind dabei, solche zu verfassen; und sollten sich doch keine menschlichen Leser finden, so könnten wohl auch deren Job passende Maschinen übernehmen. Perfekter Kreislauf.

Und damit nun zum Sport. "Hin und her schaukelte das Match zwischen Lang/Wan und Trifonova/Sozoniuk, bevor das 2:3 feststand." Das ist vielleicht nicht ganz so poetisch wie eine geflügelte Katze, aber doch an Spannung schwer zu überbieten. Anderes Beispiel: "Nachdem sich die Mannschaften zur Begrüßung aufgestellt hatten, ging es los." Astreiner Sportjournalismus! Als wäre man live dabei. Diese Sätze stammen, ehe wir uns mit fremden Federn schmücken, ebenfalls von einer Textmaschine; einer, die auf der Plattform My Tischtennis seit geraumer Zeit flankierend zu den Ergebnissen Spielberichte verfasst. Und zwar quer durch alle Ligen, von der Frauen-Bundesliga, aus der obige Beispiele stammen, bis zur untersten Bezirksklasse, über die man ganze Romane lesen kann. Vom Erstliga-Sonntagsmatch des TSV Schwabhausen erfährt der geneigte Fan etwa, dass Mateja Jeger ihre Gegnerin "auf dem falschen Fuß" erwischte (vermutlich dem linken), und dass Liu Yangzi "die richtige Herangehensweise hatte" beim 3:0-Sieg gegen Giorgia Piccolin, und zwar "ab dem ersten Ballwechsel". Ob der Trainer derselben Ansicht ist, bleibt zwar unklar, aber warum sollte er anderer Meinung sein? Selbst wenn: Trainer können irren. Maschinen, die aus Zahlen Worte formen, nicht. Womöglich sollten sie bald auch das Coaching übernehmen.

Detailansicht öffnen Ob Mateja Jeger ihre Gegnerin am Sonntag auf dem falschen Fuß erwischte? Kein Zweifel, genau so muss es gewesen sein ... (Foto: Joaquim Ferreira/imago images/HMB-Media)

Natürlich darf solch Fortschritt nicht nur einer Sportart vorbehalten sein. Aus jeder Volleyball-Statistik, jedem Fußball-Stenogramm lässt sich schließlich etwas dichten (und ja, auch dort gibt es das schon), was Vereine gerade in Zeiten der Geisterkulissen wieder näher zu ihrem Anhang bringt. Auch Sportreportern eröffnen sich völlig neue Chancen. Keine Sehnenscheidenentzündung mehr vom Tippen, keine schwindende Sehkraft vom Starren auf den Monitor, mehr Zeit für die Familie. Die Mixed Zones in den Stadien sind ohnehin versperrt, wieso also sollte man mit seinem alten Diesel gerade in ein Stadion knattern - und damit neben dem Gebot der Kontaktvermeidung auch Klimaziele unterwandern?

So ein Maschinchen kostet, klar, aber es ist nicht übel. Dieses hier zum Beispiel (es heißt Johann Wolfgang) übt sogar schon Glossen. Der erste Versuch ist vielleicht noch etwas spröde, aber bis zum nächsten Linksaußen wird es mit Heinz Erhardt, Ephraim Kishon und Axel Hacke gefüttert. Damit alles läuft, während sich sein Besitzer auf den Bahamas erholt.