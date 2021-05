SZ: Sport ist ...

Roland Hefter: Wichtig, aber leider habe ich nicht die Zeit dazu, die ich gern hätte. Als Junger war ich sehr fit, und ich hoffe, dass ich das wieder werde - als Rentner dann.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

War schon viel besser, wird aber wieder. Man will ja nicht als Schlaffi mit der Wampe auf der Bühne stehen.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Ganz klar: Einkehrschwung. Turnen war nie so meins.

Sportunterricht war für Sie?

Immer das Schönste, mein Lieblingsunterricht, neben Musik. Aber da lag's eher am Lehrer.

Ihr persönlicher Rekord?

Als Jugendlicher war ich beim TSV München-Ost und bin mal 17. bei der bayerischen Meisterschaft im Mehrkampf geworden. In Ottobrunn war ich im Schwimmverein, Judo hab' ich auch lang gemacht, bis zum blauen Gürtel. Den ein oder anderen Griff kann ich noch.

Stadionbesucher oder Fernsehsportler?

Wenn's mir irgendwie ausgeht: Stadion, ganz klar.

Bayern oder Sechzig?

Ich bin Mitglied bei den Löwen, hatte heuer eine virtuelle Dauerkarte und hab' auch am ersten möglichen Tag schon für nächste Saison meinen Sitzplatz reserviert.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Was mich wirklich beeindruckt: die Kletterer. Ich hab' mal einen Vortrag von den Huber-Buam gehört: Die bewundere ich wirklich! Was die mental machen! Was man vom Sport lernen kann: dieses Durchhaltevermögen.

Ein prägendes Erlebnis?

Als Sechzig 2006 gegen Saarbrücken den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft hat. Da hab' ich auf einer Floßfahrt gespielt, das Spiel auf dem Handy verfolgt, bin danach direkt von der Floßlände rauf nach Giesing, hab' mir eine Halbe gekauft und es genossen. Da hatte ich echt Tränen in den Augen - so was berührt mich unglaublich.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Zehnkampf. Das hat mich schon immer fasziniert.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Mit Sascha Mölders. Auch mit der Chance, dass mir das passt, weil er ja auch ein bissl Bauch hat.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.