Das Sportidol von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber? Steffi Graf - jedenfalls was das Styling aus den Achtzigern betrifft.

Immer am Ruder: Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber, die gerne mal zwischendurch eine Stabhochspringerin wäre.

SZ: Sport ist...

Eva Weber: ...ein gutes Mittel, Menschen, die ansonsten nicht viel gemeinsam hätten, in einer Sache zu verbinden.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Dank Rudermaschine, Pilates und ausgiebigen Spaziergängen und Wanderungen ganz ok.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Bei den genannten Wanderungen eindeutig: Einkehrschwung.

Sportunterricht war für Sie...?

Ich kann mich eher weniger an den Sportunterricht an sich, als vielmehr an den Geruch einer Schulturnhalle erinnern.

Ihr persönlicher Rekord?

Der hat nichts mit Sport zu tun ;-).

Stadion oder Fernsehsportlerin?

Stadion. Schaffe ich aber leider wegen Wochenendterminen viel zu selten.

FC Augsburg oder Augsburger Panther?

Fiese Frage, weil beide natürlich großartige Mannschaften sind - Fußball ist mir aber vom Grundverständnis näher als Eishockey.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Als geborene Allgäuerin natürlich eine Skirennläuferin: Katja Seizinger. Und was das Styling betrifft: Steffi Graf in den Achtzigern.

Ein prägendes Erlebnis?

Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Das war einfach ein tolles Gemeinschaftsgefühl in unserem Land.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasiegerin?

Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis, was Ereignisse und Daten angeht, mit dem ich meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder überrasche.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen?

Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Leben und Beruf. Aber wenn ich die Möglichkeit für einen kurzen Tausch hätte, dann würde ich mir eine Stabhochspringerin aussuchen. Das muss ein irres Gefühl sein, sich selbst sechs Meter oder mehr in die Höhe zu katapultieren. Inklusive dem Fall auf der anderen Seite der Latte in die weiche Matte. Stelle ich mir sehr befreiend vor.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.