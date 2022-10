Der Wahl-Münchner Florian Weiß, 45, geboren in Ulm und aufgewachsen in Neu-Ulm, moderiert seit Januar 2021 die ZDF-Vormittagssendung "Volle Kanne" und arbeitet zudem als DJ. Davor war er unter anderem in "Leute heute" zu sehen und beim Radiosender Antenne Bayern zu hören.

(Foto: Ben Knabe/ZDF)