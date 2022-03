Die österreichische Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, 54, lebt im Süden von München und wirkte in zahlreichen Spielfilmen und TV-Serien mit. Am Freitag ist sie in der ZDF-Krimireihe "Der Alte" in der Folge "Böses Blut" dabei.

(Foto: Alexander Pohl/Future Image/Imago)