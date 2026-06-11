eine Fußball-WM in Nordamerika bringt für uns in der Sportredaktion eine zusätzliche Herausforderung mit sich: die Zeitverschiebung. Um Sie rund um die Uhr über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, haben wir für die Dauer des Turniers unsere WM-Zentrale nach Atlanta verlegt. Während Deutschland schläft, entstehen dort sowie an vielen weiteren Orten in den USA, Mexiko und Kanada viele aktuelle Berichte, Analysen, Interviews oder Kommentare.

Alle 104 WM-Spiele finden wegen der Zeitverschiebung nach der ersten Veröffentlichung der digitalen Zeitung statt. Deshalb werden wir die Digitalausgabe von Atlanta aus sowohl am späten Abend als auch am nächsten Morgen (deutscher Zeit) regelmäßig aktualisieren. Manchmal werden wir auch einzelne Artikel, die wir erst in der Nacht eingewechselt haben, in der Ausgabe des folgenden Tages erneut präsentieren, damit sie so viele Leserinnen und Leser wie möglich erreichen. So finden Sie in der digitalen SZ immer eine spannende Mischung aus Aktualität und Hintergrund, egal, wann Sie die Ausgabe herunterladen.

Sie möchten mehr darüber wissen, wie die SZ von dieser WM berichtet? Dann empfehle ich Ihnen den hier verlinkten Text. Darin finden Sie viele Informationen über unsere WM-Reporter, über Liveticker, Liveblogs, Podcasts, Newsletter und auch über unsere neue Kooperation mit dem Fachmagazin kicker.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserer WM-Berichterstattung,

Claudio Catuogno, Ressortleiter SZ-Sport