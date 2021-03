Die SZ sucht bis Ende März mit der Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung besonders engagierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter in Münchner Vereinen. Für zehn von ihnen, nach Bewerbungsschluss von einer Jury ausgewählt, wird die Stiftung den Vereinen dann ein Jahr lang das Übungsleiterentgelt finanzieren.

Herausragendes Engagement sollte honoriert werden, auch und gerade im Nachwuchssport. Deshalb sucht die Süddeutsche Zeitung in Kooperation mit der Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung im März besonders verdiente Münchner Übungsleiterinnen und Übungsleiter: Für zehn von ihnen wird die Stiftung ein Jahr lang die Finanzierung übernehmen.

Die SZ mit ihrem Regionalsport und die Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung verfolgen dasselbe Ziel: die Förderung des Münchner Jugendsports. Die Stiftung wurde in den Siebzigerjahren exakt zu diesem Zweck gegründet, die SZ wiederum belohnt seit 2001 im Rahmen ihrer "Talentiade" herausragende Nachwuchsarbeit der Vereine in der Region und kürt im Zweijahresrhythmus deren größte Talente. Deshalb hat die Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung im Rahmen jeder SZ-Talentiade seit 2015 einen Sonderpreis finanziert.

Im zurückliegenden Jahr hat die Corona-Pandemie zu viele Schäden im Breiten- wie im Leistungssport angerichtet, als dass ein Nachwuchswettbewerb 2021 sinnvoll abzuhalten wäre. Gleichzeitig benötigen mehr Vereine denn je finanzielle Hilfe. Zumindest einige von ihnen sollen mit der Aktion "Coaches' Challenge" Unterstützung erhalten. Bis zum 31. März können sich Vereine noch bewerben und sollten dafür möglichst stichhaltig darlegen, inwiefern ihre Übungsleiterin X oder ihr Übungsleiter Y außergewöhnliche Arbeit leistet, egal ob alter Hase oder ambitionierter Frischling, ob sich seine/ihre Leistungen in Medaillen oder in ganz anderen Erfolgen ausdrücken lassen. Worin also liegt das besondere Engagement?

Die Unterstützung richtet sich gezielt an kleine Münchner Vereine

Die Auswahl wird nach Einsendeschluss eine Jury treffen, der neben Vertretern der Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung und der SZ-Sportredaktion auch Simone Laudehr angehören wird. Die Fußball-Weltmeisterin vom FC Bayern München unterstützt die Idee der "Coaches' Challenge". Das Übungsleiter-Entgelt für die Preisträger wird dann ein Jahr lang die Stiftung übernehmen.

Ein paar Voraussetzungen gibt es: Die Vereine müssen im Münchner Stadtgebiet beheimatet sein und dürfen nicht mehr als 1000 Mitglieder haben. Die Übungsleiterin/der Übungsleiter sollte vor Beginn der Pandemie schon eine Zeit lang in seiner Funktion aktiv gewesen sein und muss einen gültigen Übungsleiter-Ausweis besitzen. Ein Formular zur Bewerbung (mit möglichst ausführlicher Begründung) gibt es im Internet unter www.sz.de/coach. E-Mails zu dieser Aktion gerne an: coaches-challenge@sz.de.

Das Ergebnis der Jurysitzung wird im Anschluss in der SZ bekannt gegeben.