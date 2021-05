Von Celine Chorus, München

Im Rahmen der "Coaches' Challenge" haben die Dr.-Ludwig-Koch-Stiftung und die Süddeutsche Zeitung seit Anfang März besonders engagierte Übungsleiter gesucht. Die zwölf von der Jury ausgewählten Preisträger, bei deren Finanzierung die Münchner Stiftung die Vereine nun ein Jahr lang unterstützt, werden aktuell in der SZ vorgestellt. Hier Teil elf über Julian Domke.

Nachdem die Rauchschwaden sich verzogen hatten, fasste Julian Domke einen Entschluss. Während einer Weihnachtsfeier war das Vereinsheim des FC Teutonia in Flammen aufgegangen und ausgebrannt, der Fußballklub verlor an diesem Dezembertag 2016 an der Schwere-Reiter-Straße ein Stück seiner Heimat. Viele Münchner Vereine zeigten sich nach der Katastrophe solidarisch, halfen und spendeten, und Julian Domke war bereits im ersten Moment klar, dass er seinem Verein helfen möchte. So sei ihm der Gedanke gekommen, den FC Teutonia durch einen sozialen Freiwilligendienst zu unterstützen. Zumindest das Angebot habe er machen wollen, erinnert sich der 21-jährige Fußballtrainer, "und fragen, ob sowas nach meinem Abitur nicht möglich wäre".

Domke spielt beim FC Teutonia, seit er in der C-Jugend 2013 den Verein wechselte; einen Namen machte er sich spätestens während seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ): So brachte ihn der damalige Jugendleiter auf die Idee, ein Sammelalbum mit Abziehbildern von allen Jugendspielern zu gestalten, und Domke kümmerte sich in den folgenden Monaten um die Umsetzung: "Dadurch bin ich im Verein so bekannt geworden", erzählt der stellvertretende Jugendleiter, "dass mich danach jeder erkannt hat."

Während der Pandemie rief er eine Challenge ins Leben, an der sich oft ganze Familien beteiligten

Nicht nur durch solche Aktionen wurde Domkes Einsatz in der Jugendarbeit ein Gewinn für alle Beteiligten. Zu seinen Aufgaben gehörten auch drei Wochen Trainerausbildung für den Kinder- und Juniorenbereich. "Für mich war es die Möglichkeit, mich in diesem Bereich weiterzuentwickeln", erklärt Domke: "Die Inhalte, die man in der C-Lizenz bekommen hat, fand ich sehr interessant." Und die Ausbilderin beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) habe ihn so inspiriert, dass er sich im Anschluss an den Freiwilligendienst entschieden habe, Sportwissenschaften an der TU München zu studieren.

Parallel hat Domke vor drei Jahren den 2010er-Jahrgang übernommen, den er seitdem gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Wufka betreut. "Julian ist eine Persönlichkeit, die sehr uneigennützig für den Verein arbeitet und insbesondere während der Corona-Pandemie viel auf die Beine gestellt hat, um die Leute im Verein zu halten", erklärt Wufka, der ihn deshalb auch für die "Coaches' Challenge" nominierte. Domke gelinge es, seine eigene Begeisterung für Fußball auf die Kinder zu übertragen und aus ihnen eine Mannschaft aus Freunden zu formen.

Detailansicht öffnen Spaß ist für Julian Domke das Wichtigste am Sport, er soll nicht zur lästigen Pflicht werden. (Foto: privat)

Seit drei Wochen ist in München das Training unter freiem Himmel auch in Gruppen von bis zu 20 Kindern erlaubt. Gemeinsam auf dem Rasen stehen die Kinder bereits seit März, damals allerdings nur in kleinen Gruppen und ohne Kontakt. Für die Monate, in denen nur Online-Training möglich war, organisierte Domke die #teutoniaathome-Challenge, die sich bewusst nicht nur an seine E-Jugend, sondern an den gesamten Verein richtete. Mehrmals in der Woche gab es eine Aufgabe für die Kinder; teilweise beteiligten sich mehr als 100 Leute, oft auch ganze Familien, die Videos ihrer Ausführung einsandten.

Auf diese Weise sei es ihm gelungen, dass keiner seiner Spieler den Verein verlassen habe, betont Domke: "Das zeigt, dass es gut ist, eine Mannschaft zu haben, die am selben Strang zieht." Neben dem sozialen Zusammenhalt geht es ihm jedoch auch darum, den Kindern durch seinen eigenen Einsatz zu zeigen, dass Sport keine lästige Pflicht ist, sondern etwas, das Spaß machen sollte. Es verwundert deshalb nicht, wenn sein Co-Trainer betont, dass Domke der Wille auszeichne, den Leuten etwas beibringen zu wollen - "und in einer Gruppe niemanden zu vergessen".

Bisher erschienen: Miriam Storch, BC Hellenen, Basketball (3.5.); Yusuf Güngörmüs, SC Arcadia Messestadt, Judo (6.5.); Mahmoud Nasser, Bewegung und Spiel e.V., Fußball/Ballsport (8.5.); Carl Eggert, TuS Obermenzing, Hockey (10.5.); Daniel Valin da Silva, Urucungo e.V., Capoeira (11.5.); Nina Stambrau, HC Wacker München, Hockey (17.5.); Inga Rose, RG München 1972, Rudern (18.5.); Claudius Bicker, Freie Turnerschaft München, Turnen (20.5.); Salvatore Marsala, Ackermannbogen e.V., Basketball (25.5.); Richard Holzberger, Schachfreunde München, Schach (27.5.)