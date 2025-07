Doping, der Wunsch nach Ruhe und eine Wiederauferstehung: Iga Swiatek wendet sich nach ihrem Triumph in Wimbledon entschieden an ihre Kritiker – die Polin beherrscht es wie keine Zweite, sich auf dem Platz in einen Tunnel zu begeben.

Von Gerald Kleffmann, London

Im Media Pavilion, oberhalb Court 14 und 18 im All England Club eingerichtet, sind diverse Monitore aufgehängt. Auf ihnen werden Pressekonferenzen angekündigt. In der Regel steht da zum Beispiel: Tatjana Maria, Room 2. Die 37-jährige Deutsche ist aber nicht mehr im Turnier dabei und weitergezogen. Beim Challenger in Newport, USA, hat sie das Finale erreicht, was einen schönen Nebeneffekt hat: Sie wird in der Weltrangliste so hoch klettern wie nie zuvor und erstmals in die Top 40 einziehen. Wie schnelllebig die Tenniswelt ist, demonstriert auch das Schicksal von Yannick Hanfmann. Neulich ist der Karlsruher erst in der Qualifikation in Wimbledon gescheitert, und während im All England Club noch nicht einmal das Männerfinale stattgefunden hatte, hat Hanfmann bei zwei weiteren Turnieren verloren.