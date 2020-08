Fin Bartels verlässt den Bundesligisten Werder Bremen und kehrt ablösefrei zum Zweitligisten Holstein Kiel zurück. Der 33 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. In Bremen war sein Kontrakt nach sechs Jahren ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Eine Rückkehr von Max Kruse nach Bremen wird es derweil nicht geben. "Ich kann bestätigen, dass wir Gespräche mit Max Kruse geführt haben. Aber er hat sich anders entschieden und wird nicht zum SV Werder wechseln", sagte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler war erst vor einem Jahr aus Bremen zu Fenerbahce Istanbul gewechselt und will nach eigenen Angaben in die Bundesliga zurückkehren.