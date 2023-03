Ernst Middendorp, 64, in Bielefeld Trainer im Legendenstatus, soll den Drittligisten SV Meppen vor dem Abstieg retten. Was es dazu braucht, steht in seiner Biografie.

Von Ulrich Hartmann

Das sonst so flache Emsland ist in Wallung. Um genau zu sein: das Fußball-Emsland. Mit Ernst Middendorp verpflichtete der abstiegsbedrohte Drittligist SV Meppen eine 64 Jahre alte Trainer-Legende, die in ihrem Leben bereits in den Fußball-Schwellenländern China, Thailand, Zypern, Ghana, Iran, Südafrika und Ostwestfalen relevante Missionsarbeit geleistet hat. Der im Emsland gebürtige Middendorp hat sich einst als dreimaliger Trainer von Arminia Bielefeld einen Namen gemacht.

Die Arminia-Fans haben ihn 2005 sogar zum Trainer ihrer Jahrhundert-Elf gewählt. Kaum war Middendorp am Dienstag in Meppen als neuer Coach verkündet, meldete Arminia Bielefeld am selben Abend die Entlassung seines Trainers Daniel Scherning. Da war Middendorp von seinem letzten Dienstort Johannesburg in Südafrika aus aber bereits auf dem Weg ins Emsland im Nordwesten Deutschlands.

Die 35 000-Einwohner-Stadt Meppen, an der die Hase in die Ems mündet, hatte in ihrer Historie bereits mehrmals hohen Fußball-Besuch. 1982 gastierte hier zum Freundschaftsspiel der FC Barcelona mit seinem Zugang Diego Maradona, und als Meppen 1998 nach elf Jahren zweiter Liga zurück in die Drittklassigkeit geschossen wurde, übernahm das am finalen Spieltag der FSV Mainz mit seinem Libero Jürgen Klopp. Bis in die fünfte Liga hinunter verschlug es anschließend die Meppener, ehe sie 2017 in die Dritte Liga zurückkehrten, in der sie gerade ihre sechste Saison nacheinander spielen. Der am Samstag suspendierte Trainer Stefan Krämer hinterlässt die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz mit vier Punkten Rückstand zu jenem fünftletzten Halleschen FC, dem man am Samstag 2:3 unterlegen war.

Der SV Meppen benötigt jetzt einen Trainer, der von sich selbst sagen würde, dass Widerstandsfähigkeit sein stärkster Charakterzug ist, dass er sogar aus einem fast leeren Glas noch etwas Positives zieht und dass er flexibel, klug sowie stets voller Selbstvertrauen ist. Und was für eine glückliche Fügung: Mit exakt diesen Worten wird Ernst Middendorp auf der ersten Seite einer Biografie zitiert, die vergangenes Jahr in seiner Wahlheimat Südafrika erschienen ist. "Resilience", heißt das 538 Seiten starke Werk, das auf dem Cover Middendorp zeigt mit verschränkten Armen und dem rechten Fuß auf einem Ball.

Einst beschimpfte Middendorf Reporter als Bratwürste - und fuhr seinen Jaguar ins Gleisbett der Bielefelder Straßenbahn

Dass der große Trainer im kleinen Meppen gelandet ist, hat nicht nur damit zu tun, dass er 1958 im bloß 30 Kilometer entfernten Freren geboren wurde, es dürfte vielmehr daran liegen, dass der Meppener Geschäftsführer Ronald Maul, 50, von 1995 bis 1998 sein Spieler bei Arminia Bielefeld war. In Bielefeld genießt Middendorp den Ruf eines exzentrischen Helden, der Reporter als Bratwürste beschimpfte und seinen Jaguar mal alkoholisiert im Gleisbett der Bielefelder Straßenbahn festfuhr. Da sind sie in Meppen froh, dass sie keine Straßenbahn haben.

Middendorp muss die Mannschaft jetzt schnell aufrütteln. So etwas beherrscht er. Am kommenden Samstag gastiert der Tabellenletzte allerdings beim Tabellenführer SV Elversberg. Sein Heimdebüt feiert der Trainer am darauffolgenden Dienstagabend gegen den SC Verl aus dem Süden Bielefelds. Emsland gegen Ostwestfalen, für Middendorp ein Traum.