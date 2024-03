Kommentar von Philipp Selldorf

Vor ein paar Jahren passierte es, dass ein schlecht orientierter Busfahrer die Anhänger des 1. FC Nürnberg statt ins westfälische Ahlen ins schwäbische Aalen chauffierte. Für die betroffenen Fans hatte das zwar den Vorteil, dass ihre Fahrtzeit wesentlich kürzer war als geplant, das Zweitligaspiel des FCN aber musste ohne ihre Unterstützung stattfinden. Ähnliches wäre in der zweiten deutschen Profifußballklasse auch heutzutage denkbar, wenn es nicht diese alles besserwissenden Smartphones gäbe. Wer hat schon in der Schule gelernt, wo Elversberg liegt? Dem Gefühl nach möchte man es am Bodensee verorten, in der Nachbarschaft von Pfullendorf. In Wahrheit ist die Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, das Stadion der SV Elversberg, im Saarland in der Nähe von Neunkirchen zu finden.