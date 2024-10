Wir müssen uns Leon Glatzer als glücklichen Menschen vorstellen. Und das, obwohl der junge Mann sein Leben am Strand gegen eins in der Stadt eingetauscht hat, aus freien Stücken, ohne Not. Statt jeden Morgen von seinem Haus am Surf-Spot Pavones, Costa Rica, hinaus auf den endlosen Pazifischen Ozean zu schauen, fährt er nun oft mit der S-Bahn zur Arbeit, vom Ostbahnhof nach Hallbergmoos und dann noch ein paar Stationen mit dem Bus, Linie 692, mitten rein ins Gewerbegebiet, und das nicht selten bei typisch deutschem Schietwetter. Dennoch sagt er: „Ich liebe es hier!“ Muss man sich Sorgen machen?

Muss man nicht. Mit dem ersten deutschen Wellenreiter bei Olympia ist alles in Ordnung. Auch wenn er vor gut einem Jahr sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Er beschreibt das so: „Mein Leben war 26 Jahre lang ein Strandleben. Jeder Tag lief so: aufwachen, Wellen checken, surfen. Mein Leben bestand aus: die Welt bereisen, Wettkämpfe bestreiten. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs, fast nie in Deutschland, obwohl meine Familie in Kassel lebt. Aber jetzt will ich hier eine Community aufbauen, ein Local der Surftown werden!“ Das ist des Rätsels Lösung: die O2 Surftown im Airport Business Park von Hallbergmoos, wo bis Sonntag bei freiem Eintritt erstmals die deutschen Meisterschaften im Wellenreiten ausgetragen werden. Der Wavepool ist der Grund, warum Glatzer im Juni vergangenen Jahres vom Strand nach Haidhausen zog. Um „noch besser zu werden“, wie er sagt. In einer künstlichen Welle? Geht das?

2021 bei der Olympia-Premiere der Surfer in Tokio war Glatzer der erste deutsche Starter im elitären jeweils 20 Mann und Frau starken Teilnehmerfeld. Er landete auf Platz 17, doch allein die Tatsache, dass er die Qualifikation geschafft hatte, war schon ein großer Erfolg, der das Orchideenfach Wellenreiten auch der deutschen Fernseh-Öffentlichkeit näher brachte. Wie wichtig spektakuläre Bilder für den Bekanntheitsgrad einer vergleichsweise jungen Wettkampfsportart sind, verdeutlicht nun die große Begeisterung über die olympischen Surf-Wettbewerbe vor der paradiesischen Küste Tahitis, wo schon auch mal ein Wal dekorativ ins Bild springt. Dass es diesmal mit Camilla Kemp und Tim Elter sogar zwei Deutsche zu Olympia schafften, dürfte dem Sport auch hierzulande einen Schub geben. Die Veranstalter der deutschen Meisterschaft verzeichnen jedenfalls so viele Anmeldungen wie noch: 283. Platz ist aber nur für 124 Teilnehmer. Jahrelang waren die nationalen Meister in Seignosse an der französischen Atlantikküste gekürt worden – von München aus sind das 14 Stunden Autofahrt, mit der Ungewissheit, ob es überhaupt brauchbare Wellen geben würde. Da bietet die Surftown mit ihren Wellen auf Knopfdruck einen schön niederschwelligen Zugang, mal abgesehen vom spritsparenden und umweltschonenden Effekt.

Die Welle von Trestles bei San Diego kann in Hallbergmoos per Knopfdruck simuliert werden

Aber kann ein Olympia-Surfer hier noch besser werden? „Mit Trampolin-Training, Physiotherapie und Kraftraum am Olympiastützpunkt Bayern habe ich jetzt Möglichkeiten, die ich noch nie hatte“, sagt Glatzer. „Auch einen Psychologen kann ich in Anspruch nehmen.“ So ganz einfach zu verarbeiten war der Umzug nämlich nicht, gibt er zu: „Es fühlte sich an, als würde ich das Surfen hinter mir lassen. Früher in Costa Rica spürte ich immer den Druck, jeden Tag surfen zu müssen, um besser zu werden. Ich musste erst lernen zu sagen: Es ist okay, wenn du hier hergehst.“ Sein großes Ziel ist und bleibt nämlich die erneute Olympia-Qualifikation, für 2028 in Los Angeles, und da kommt die künstliche Welle im Erdinger Moos ins Spiel: Glatzer glaubt, dass er hier besser und effektiver trainieren kann als am Meer. Weil erstens die Welle einfach immer und konstant gleich hoch kommt, von morgens um acht bis abends um elf. Und weil sie zweitens genau so aussehen kann wie die, die 2028 bei Olympia gesurft werden wird. Die Wettkämpfe werden in Trestles bei San Diego ausgetragen, ein Spot, den die Besten der Welt von zig Wettkämpfen kennen. Im Vergleich zu Tahiti keine Angst-Welle, bei der es Überwindung benötigt, sondern eher eine Performance-Welle, bei der vorwiegend Luft-Akrobatik gefragt ist. Genau diese Art von Welle kann in Hallbergmoos per Knopfdruck simuliert werden.

Deshalb verbringt Glatzer nun viel Zeit in der Surftown, organisierte dort zuletzt mit Red Bull Under My Wiiings auch mal ein Event für den deutschen Nachwuchs – und hat auch den Traum von der Qualifikation für die sogenannte Dream Tour erst mal hintan gestellt. So wird die höchstklassige Wettkampfserie der World Surf League genannt, eine Art Champions League, bei der die Surf-Elite an den spektakulärsten Wellen von Hawaii über Australien und El Salvador bis Fidschi Station macht. Eine Tour, für die man sich über die nächst tiefere Serie qualifizieren muss, was bislang erst einem Deutschen gelang: Marlon Lipke, zehn Jahre ist das her. Diese Quali-Serie mit ihren acht Stopps erfordert jedoch einen kernigen Vorab-Invest in Form eines hohen fünfstelligen Betrags, für all die teuren Reisen rund um den Globus. Da konzentriert sich Glatzer lieber auf Olympia.

Sechs Monate hatte er im vergangenen Jahr warten müssen, bis die Surftown für erste Tests bereit war. „Da bin ich morgens aufgewacht und dachte: Was tun, wenn ich nicht surfen kann?“ Er war dann viel im Fitnessstudio, beim Joggen, Tennis und Padel spielen – und Snowboarden: „Das war so cool! Endlich habe ich auch mal Nichtsurfer kennengelernt – und einen anderen Leon, mit einer ganz anderen Mentalität. Ich habe gelernt, was Montag bis Freitag bedeutet, dass es so etwas wie Feierabend und Wochenende gibt. Zuvor war für mich ein Samstag genauso wie ein Dienstag gewesen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nun eine Struktur, führe sogar einen Kalender! Alle anderen hassen das, wollen nur weg davon – ich liebe es!“