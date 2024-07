Was sind Noten schon gegen Schönheit? Der Brasilianer Gabriel Medina bekam für seine Achtelfinal-Darbietung beim Surfen auf Tahiti nicht einmal die magische „10“– aber er lieferte eines der emblematischen Bilder dieser Olympischen Spiele. Gedanken an Frank Herberts Epos „Dune“ drängten sich auf, nur dass es dann nicht mehr „Der Wüstenplanet“ heißen dürfte, sondern „Der Wasserplanet“.

Und hat der visionäre kanadische Regisseur von „Dune“, Denis Villeneuve, vorher nicht das visuell umwerfende Alien-Melodrama „Arrival“ gedreht sowie „Blade Runner 2049“, in dem es eine ähnlich über den Dingen schwebende Gestalt gibt? Sollte jemand über eine Fortsetzung oder ein Spin-off nachdenken, dürfte Medina Futter fürs Kleinhirn geliefert haben. Fragt sich nur, was der 30-Jährige sich für das Viertelfinale gegen Landsmann João Vitor Chianca nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe einfallen lässt.

Medina erwischt eine brachiale Welle, schoss durch die Röhre und hob feiernd ab. Für einen Moment wirkte es so, als stünde Medina in der Luft. Der Brasilianer, seit Jahren einer der besten Surfer der Welt, erhielt für die Welle 9,90 Punkte. Die außergewöhnliche Wertung war die höchste in der olympischen Geschichte. Maximal können 10,0 Punkte erreicht werden. „Es war die perfekte Welle und fühlte sich an wie eine 10“, sagte Medina, der am Ausgang der Röhre die Punktzahl mit seinen Händen zeigte. „Ich habe schon einige Male eine 10 geschafft und dachte mir, das war ganz sicher wieder eine. Es war supergefährlich da draußen.

Wenn die Wellen so hohl sind, ist es sehr flach.“ Andererseits gebe es „da draußen ein paar solide Wellen, wir lieben das“, sagte Medina. Der Kumpel des Fußballers Neymar setzte sich in Teahupo’o gegen den Japaner Kanoa Igarashi durch, was dem Sieg eine besondere Note verlieh: Bei den Spielen vor drei Jahren in Tokio war Medina im Halbfinale an Igarashi gescheitert. Am Ende gab es Platz vier für den Brasilianer und Silber für den Japaner. „Nun habe ich meine Revanche“, sagte Medina stolz.