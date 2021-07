Von Thomas Hahn, Ichinomiya

Am Montag kamen neue Sorgen auf in der olympischen Familie. Der Wetterbericht war schlecht. Nach Coronavirus und Sommerhitze schien eine neue unabwendbare Bedrohung auf die Spiele zuzurollen, ein Taifun namens Nepartak nämlich. Starkregen und heftige Böen werde er mit sich bringen, vor Erdrutschen und Überschwemmungen in manchen Teilen Japans wurde gewarnt. Die Ruderer verlegten deshalb ihr komplettes Dienstagsprogramm um einen Tag. Man war vorsichtig.

Bei den Surfern wurde die Sturmwarnung dagegen ganz anders behandelt. Eher wie eine Sonnenvorhersage. Der Taifun war eine Chance auf bessere Wellen. Er würde das Meer vor Ichinomiya so aufwühlen, wie das einer Olympia-Premiere würdig ist. Also reagierte die Wettkampfleitung schnell: Halbfinals und Finals wurden vorverlegt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten in den Genuss der Schmuddelwetter-Ausläufer kommen.

Bei Regen und unter tiefen Wolken begann deshalb Dienstagfrüh der letzte Akt einer weiteren sporthistorischen Olympia-Premiere. Denn Surfen ist ja nicht irgendein Showakt zum Auffüllen kommerzieller Sendeplätze. Sondern eine sehr alte Erfindung aus der Südsee. Der Ursport dessen, was man heute Action- oder Funsport nennt, quasi eine Leitkultur des Gleitens, aus der Bewegungen wie das Skateboarden und das Snowboarden hervorgegangen sind. Surfen ist die Kunst, sich in den Wellen zu bewegen, im unberechenbaren Milieu also. Das macht sie so schwierig, unter Umständen auch gefährlich.

Im olympischen Turnier gab es durchaus Favoritenstürze

In der Philosophie dieses Sports spielen Rekorde oder Siege über andere eigentlich keine große Rolle. Das Ziel ist das Gefühl, im Einklang mit den Kräften der Natur zu sein. Der Sportplatz der Surfer ist die niemals ruhende Landschaft aus Wasser, ihr Lifestyle verläuft im Rhythmus des Meeres - und das prägt die Lebenseinstellung der Sportlerinnen und Sportler.

Längst gibt es auch eine Wettkampfszene. Die Profis leben und trainieren, wie Leistungssportler eben leben und trainieren. Das Klischee vom Surfer als Lebenskünstler, der immer nur auf den richtigen Wellengang wartet, ist in der Szene nicht sehr beliebt. Und im olympischen Turnier gab es durchaus Favoritenstürze; die siebenmalige Weltmeisterin Stephanie Gilmore aus Australien kam zum Beispiel nicht über ihr Achtelfinalduell hinaus. Sie ließ eine Welle vorbeiziehen, die ihre Widersacherin Bianca Buitendag aus Südafrika dann prompt zur entscheidenden Wertung nutzte.

Trotzdem: Die Gewinner dieses ersten olympischen Surf-Turniers am Tsurigasaki Surfing Beach in Ichinomiya, Präfektur Chiba, standen für eine Gruppe von Siegertypen, deren Geschichten die See und deren Natur geprägt hat. Im aufgewühlten Pazifik siegte bei den Frauen am Ende eines langen Tages die Amerikanerin Carissa Moore vor Bianca Buitendag und Amuro Tsuzuki aus Japan. Bei den Männern gewann Italo Ferreira aus Brasilien vor Kanoa Igarashi (Japan) und Owen Wright (Australien); dabei war gleich in der ersten Minute des Finals gegen Igarashi sein bestes Brett gebrochen und er musste mit der langsameren Alternative nach den Möglichkeiten in der aufgewühlten See suchen.

Surf-Biografien. Viele beginnen mit Familiengeschichten. Die von Italo Ferreira, 27, zum Beispiel. Er stammt aus Baia Formosa, einem kleinen Dorf am Meer. Sein Vater war ein Fischer, und weil die Familie nicht viel Geld hatte, lernte er das Surfen nicht auf einem Surfbrett, sondern auf dem Deckel einer alten Kühltruhe. Erst mit elf konnten ihm seine Eltern sein erstes Brett kaufen, und danach versuchten sie so gut sie konnten, sein Talent zu unterstützen. "Mein Vater tat alles, um mehr Fisch zu verkaufen, und meine Mutter, eine Lehrerin, ging zu Fuß zur Schule, um ihr Transportticket zu verkaufen und mir ein bisschen Geld zu geben", hat Ferreira mal erzählt.

Detailansicht öffnen Fassungslos vor Glück: Carissa Moore aus den USA. (Foto: Francisco Seco/AP)

Der Japaner Kanoa Igarashi, 23, ist in Kalifornien geboren. Sein Vater Tsutomu Igarashi, ein begeisterter Surfer, zog dort einst angeblich mit der Idee hin, seine Kinder in einem Surfer-Umfeld großziehen zu wollen. Heute sagt Kanoa Igarashi: "Ich fühle die Freiheit und ich fühle mich selbst, wenn ich im Meer surfe."

Und der drittplatzierte Owen Wright, 31, aus Shoalhaven in New South Wales wurde auch nach einer Surf-Theorie erzogen. "Eine der Erziehungstheorien meines Vaters lautete: ,Mach sie süchtig nach dem Surfen, dann wird die Erziehung einfach'." Allerdings kann Wright auch von den Schattenzeiten des Surfens erzählen. 2015 fegte ihn eine harte Welle bei einem Contest vom Brett. Lebensgefährliche Gehirnerschütterung und Blutungen. "Ich musste das Surfen wieder neu lernen." Heute plädiert er für Helme beim Surfen; bei Olympia trug er allerdings keinen.

Bronze-Gewinnerin Amuro Tsuzuki, 20, war einst Balletttänzerin, ehe sie ihrem Vater und ihrem Bruder zum Surfen folgte. Bianca Buitendag, 27, sagt: "Mein Vater war derjenige, der mich in meine erste Welle geschubst hat." Und auch die Olympiasiegerin Carissa Moore, 28, aus Hawaii hat einst im zarten Alter von fünf von ihrem Vater das Surfen gelernt. Eine ganze Generation aus Familiensportlern hat demnach das Surfen bisher unter sich ausgemacht. Mit dem Olympiastatus sollen auch Leute das Surfen kennenlernen, die keinen Wellenreiter in der Familie haben. "Ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, dass die Welt Surfen gesehen hat", sagte Igarashi.

Es war, als seien sie alle nach langer zehrender Reise endlich angekommen

Sie wirkten alle sehr gerührt nach ihren Tänzen in der sprudelnden Gischt. Die Premiere unter den Ringen fühlte sich bedeutender an als die bedeutendsten Wettkämpfe, die sie bisher erlebt hatten. Selbst Fernando Aguerre, der argentinische Präsident des Internationalen Surfer-Verbandes (ISA), schien Freudentränen in den Augen zu haben, als er vor den Siegerehrungen in Strohhut und gelben Hosen zur Blumenübergabe bereitstand. Es war, als seien sie alle nach langer zehrender Reise endlich angekommen.

Das Meer tobte immer noch rastlos vor sich, als sie sich langsam aus der entfernten Außenstation der Spiele in Ichinomiya verabschiedeten. "Olympia wird jetzt für alle Zukunft ins Surfen einzementiert sein", sagte Owen Wright. Sie gehen davon aus, dass sie gekommen sind, um im Programm zu bleiben. Es gibt ja auch noch viel zu erzählen. Carissa Moore zum Beispiel betreibt eine kleine Non-Profit-Organisation. "Moore Aloha" - damit will sie mehr Mädchen zum Surfen bringen, weil man das Thema Gleichstellung auch in der schönen Welt des Lifestyle-Sports nicht sich selbst überlassen kann. Außerdem arbeitet sie mit der Surfrider-Stiftung für sauberere Ozeane. Das Meer ist ihr Sportplatz - naheliegend, dass sie diesen schützen will. Carissa Moore hat Lust, mit ihrer neuen Berühmtheit etwas Sinnvolles anzustellen.