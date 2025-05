Der Fußball-Supercup findet in der Stuttgarter MHP Arena statt. Der DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart erwartet den Meister FC Bayern München am 16. August (20.30 Uhr/Sky und SAT.1) damit im eigenen Stadion. Das teilte die Deutsche Fußball Liga mit.Der erste sportliche Höhepunkt der kommenden Saison wird erstmals unter dem Namen Franz-Beckenbauer-Supercup ausgetragen und würdigt damit den im Januar 2024 gestorbenen Weltmeister von 1974. Zur Prämie für die beiden Klubs machte die DFL noch keine Angaben.Im vergangenen Jahr erhielt der Double-Gewinner Bayer Leverkusen als Sieger drei Millionen Euro, der damals als Vizemeister angetretene VfB als Verlierer zwei Millionen Euro. Die Partie fand in Leverkusen statt, Bayer gewann im Elfmeterschießen. „Es ist eine sehr gute Entscheidung der DFL, den kommenden Franz-Beckenbauer-Supercup in der MHP Arena auszutragen“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle. „Unsere Arena bietet hervorragende Rahmenbedingungen für dieses große Spiel.“