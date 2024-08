Von Ferdinand Schwarz

Der Vergleich ist zwar leicht unoriginell, aber was soll’s, man kommt ja nicht drum herum. Die aktuelle Mannschaft von Real Madrid ähnelt tatsächlich jener aus den Nullerjahren, in der Spieler wie Zidane, Figo, Beckham und der brasilianische Ronaldo ganz in Weiß in eigenen Galaxien unterwegs waren. Die Namen mögen heute andere sein, aber die Strahlkraft ist ungebrochen – Fußballfans, die nicht mindestens die halbe Aufstellung des Teams herunterbeten können, dürften selten sein.