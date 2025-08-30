Die Bayern-Fußballerinnen haben wie im Vorjahr den Supercup nach München geholt. Dank eines dominanten Auftritts gewannen die Doublesiegerinnen gegen den Meisterschaftszweiten VfL Wolfsburg verdient mit 4:2 (2:0). Magdalena Eriksson (18. Minute), Jovana Damnjanovic (25.), Lea Schüller (72.) und Georgia Stanway (78./Foulelfmeter) erzielten die Bayern-Tore vor 16 933 Zuschauern im Karlsruher BBBank Wildpark. Der Treffer durch Vivien Endemann (57.) war für Wolfsburg zu wenig, das zudem durch die gelb-rote Karte für Justine Kielland (76.) geschwächt wurde. Janina Minge (88.) verkürzte spät noch einmal mit einem verwandelten Foulelfmeter, den Oberdorf verursacht hatte.

Der neue VfL-Trainer Stephan Lerch, der die Wölfinnen bereits von 2017 bis 2021 gecoacht hatte, bekam somit schon eine Woche vor dem Bundesligastart vor Augen geführt, dass die Jagd auf die Münchnerinnen auch in der anstehenden Spielzeit ein schwieriges Unterfangen werden dürfte.

Nationalspielerin Lena Oberdorf gab nach ihrer Kreuzbandverletzung und 410 Tagen Pause ihr Comeback in einem Pflichtspiel, es war zugleich ihr erstes für den FC Bayern. Sie hatte im Juni 2024 eine schwere Kreuz- und Innenbandverletzung erlitten. „Sie ist wirklich fit, sie kommt schnell voran und ist sehr nah an ihrer Bestform“, sagte Barcala über die Abräumerin, die vor einem Jahr aus Wolfsburg nach München gewechselt war. In seiner Anfangsformation verzichtete der Spanier allerdings auf Oberdorf, die von der Bank aus sah, wie ihre Teamkolleginnen von Beginn an die Spielkontrolle übernahmen und gehörig Offensivdrang entwickelten und Eriksson traumhaft per Linksschuss von der Strafraumkante in den Winkel traf.

Der Widerstand des VfL war vorerst gebrochen, Bayern dominierte und erhöhte, als Damnjanovic einen überfallartigen Angriff nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte wuchtig abschloss. Erst nach diesem neuerlichen Rückschlag ließ Wolfsburg eine Reaktion erkennen. Lineth Beerensteyn traf bei einer Doppel-Kopfballchance erst die Latte, dann zielte sie knapp vorbei (35.). Ihr Team zeigte fortan mehr Mut im Spiel nach vorne und konnte die Partie nun ausgeglichen gestalten, an dem verdienten Rückstand zur Pause änderte das nichts.

Nach Wiederanpfiff blieben Großchancen auf beiden Seiten zunächst aus - bis Endemann auf dem Gewühl heraus nach einer Ecke zum etwas überraschenden Anschluss traf. In der 62. Minute brandete dann lautstarker Applaus im Wildpark auf, als Oberdorf eingewechselt wurde. Nur wenig später konnte sie auch erstmals wieder auf dem Feld jubeln, als Schüller mit einem sehenswerten Drehschuss den alten Abstand wiederherstellte. Kurz darauf erhöhte Stanway per Elfmeter. Oberdorf sah gleich bei ihrem Debüt für das Foul an Beerensteyn vor dem Strafstoß Gelb.