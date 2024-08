Der Supercup der Frauen hatte zuletzt 1997 stattgefunden. Entsprechend bewertete DFB-Boss Neuendorf die Wiederbelebung des Wettbewerbs als wichtiges Zeichen. „Nach 27 Jahren lebt der Supercup wieder auf. Wir tragen damit zur Sichtbarkeit des Frauenfußballs bei“, hatte Neuendorf vor Spielbeginn gesagt: „Wir merken, wie der Frauenfußball anzieht.“ Die Teams wollten den sportlichen Wert des Duells derweil nicht überbewerten. Man würde den Titel gerne mitnehmen, im Museum sei schließlich noch Platz für eine Trophäe, hatte Bayern Münchens Frauendirektorin Bianca Rech gesagt: „Aber der Hauptfokus liegt auf dem Saisonstart nächste Woche.“

Im Kader beider Teams standen insgesamt zwölf Nationalspielerinnen, die vor rund zwei Wochen bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze gewonnen hatten. Sieben von ihnen spielten in Dresden von Beginn an, DFB-Kapitänin Alexandra Popp saß beim VfL zunächst auf der Bank. Die fehlende Spielpraxis war anfangs zumindest den Münchnerinnen nicht anzumerken. Sie agierten äußerst aufmerksam und schalteten nach Ballgewinnen schnell um. Das drückte sich früh in einem Chancenplus aus: Linda Dallmann scheiterte zweimal an der stark parierenden Merle Frohms, bevor die Nationaltorhüterin von Bühl überwunden wurde.

Der FC Bayern blieb das spielbestimmende Team gegen die Wolfsburgerinnen, die offensiv wenig Lösungen fanden und mit Abstimmungsproblemen zu kämpfen hatten. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Bayern das Geschehen, zogen sich dabei aber etwas zurück. Wolfsburg verlor im Zentrum viele Zweikämpfe und stieß so selten ins letzte Drittel vor. 30 Minuten vor Spielende erhoffte sich VfL-Coach Tommy Stroot durch Popps Einwechslung neue Impulse. Die Maßnahme zeigte Wirkung. Der VfL hatte seine beste Phase und drängte auf den Ausgleich. Doch weder Lena Lattwein (69.) noch Svenja Huth (71.) vermochten, die Titelchance ihres Teams zu wahren.