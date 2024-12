Das gaben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt. Die Verbände wollen mit ihrer Vereinbarung die Verdienste des „Kaisers“ um den deutschen Fußball würdigen. „Franz würde es gefallen“, sagte Beckenbauers Witwe Heidi.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte, es sei dem DFB und ihm persönlich „ein wichtiges Anliegen, die Leistungen und das Lebenswerk von Franz Beckenbauer zu ehren und zu würdigen. Seine Verdienste um den Fußball sind unvergleichlich und unvergessen.“ Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums, ergänzte: „Franz Beckenbauer war ein Kind der Bundesliga. Kaum jemand hat sie so geprägt wie er.“

Veranstalter des Supercups ist die DFL, die den Gewinner seit 2010 jährlich mit einer eigens dafür geschaffenen Trophäe ehrt. 2025 findet der „Franz Beckenbauer Supercup“ am 16. August statt.Beckenbauer wurde als Spieler und Teamchef Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, als Präsident des Organisationskomitees der WM 2006 in Deutschland gilt er als Vater des Sommermärchens. Er verstarb am 7. Januar 2024.

Sein früherer Klub FC Bayern gab kürzlich bekannt, ihm zu Ehren die Rückennummer 5 nicht mehr zu vergeben, das Münchner Stadion steht ab Januar am Franz-Beckenbauer-Platz 5. Auch ein Denkmal für den „Kaiser“ ist dort geplant, neben seinem ehemaligen Mitspieler und Freund Gerd Müller.