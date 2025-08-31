Viel Platz war nicht. Der mit einem Absperrband und mehreren Sponsorenwänden geschaffene Gang war kaum zwei Meter breit. Aber das war eigentlich egal, das Gedränge wäre auch sonst groß gewesen. Lena Oberdorf bog um die Ecke, kniff auf dem Weg noch ihre frühere Mitspielerin Svenja Huth in die Seite, dann stellte sie sich vor eine der Stellwände und lächelte erleichtert. Gerade hatte sie mit dem FC Bayern den Supercup gewonnen, diese neue Saison beginnt für den Doublesieger also mit einer Titelverteidigung. Für sie persönlich aber hatte das eine weit größere Dimension als für alle anderen Fußballerinnen, die am Samstag im Karlsruher Wildparkstadion auf dem Rasen standen.

410 Tage hatte Oberdorf gewartet auf dieses erste Pflichtspiel für den FC Bayern, seit sie im vergangenen Sommer nach München gewechselt war. 410 Tage seit Oberdorf einen ganz anderen Start in ihr nächstes Kapitel erleben musste als geplant, weil sie sich im Juli 2024 beim EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich eine Kreuz- und Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen hatte und dadurch nicht nur ihre erste Saison beim FC Bayern verpasste, in der ihr neuer Klub sich erstmals die Meisterschale und den DFB-Pokal zusammen in die Vitrine stellen konnte, sondern auch die Olympischen Spiele im vergangenen und die Europameisterschaft in diesem Sommer. 410 Tage des zähen Wartens – bis zu diesem 4:2 (2:1) gegen ihren früheren Verein VfL Wolfsburg. Was ging nun in ihr vor?

Meinung Lehren aus der EM : Der deutsche Fußball darf keine Zeit mehr verlieren SZ Plus Kommentar von Anna Dreher ...

„Ich war sehr nervös, als ich auf der Bank war“, sagte Oberdorf in die zahlreichen Mikrofone. „Auch davor war ich sehr emotional. Ich habe im Bus mit Linda (Dallmann, Anm. d. Red.) darüber gesprochen, dass ich Tränen in den Augen hatte, weil das mein erstes Pflichtspiel ist.“ In der 62. Minute hatte Trainer José Barcala sie unter lautem Applaus der 16 933 Zuschauer eingewechselt, 2:1 stand es da für die Münchnerinnen. Gänsehaut habe sie bekommen, sagte Oberdorf, „weil es einfach schön ist, zu wissen, dass man über das Jahr nicht vergessen wurde.“

Barcala, selbst erst seit diesem Sommer beim Klub, hielt an Georgia Stanway und Sarah Zadrazil auf der Sechserposition fest, die auch das Revier von Oberdorf ist. Sie fand sich stattdessen zunächst auf der Zehn ein – mit dem Bonus, dass das Spiel der Bayern mit diesen drei starken Mittelfeldspielerinnen noch stabiler wurde. „Ich habe mit José ein bisschen gewitzelt im Training, dass ich auch weiß, was ich vorne machen kann. Und da hat er heute gesagt: Komm, dann zeig' was du kannst auf der Zehn!“, erzählte Oberdorf. „Und: Hat doch ganz gut funktioniert, würde ich sagen.“

Gegen Wolfsburg holt Oberdorf erst einen Elfmeter raus, dann verursacht sie einen Strafstoß

Das hatte es tatsächlich. Dass ihr Knie der Belastung standhalten würde, wusste die 23-Jährige schon seit vielen Wochen. Dass sie es explizit betonte („Knie hat gehalten, Luft wurde zum Ende bisschen dünn“), zeigte, dass sich eine derart schwere Verletzung trotzdem nicht so leicht verdrängen lässt. Das Motto hatte Barcala bereits ausgegeben: „Keine Eile, kein Druck.“

Ende März absolvierte Oberdorf erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings, erste Minuten im Bayern-Trikot sammelte sie bei der zweiten Mannschaft. Bundestrainer Christian Wück lud sie Anfang Juni zu einem Lehrgang ein, für die Nominierung in den EM-Kader reichte es dann aber doch noch nicht. Oberdorf konnte weiter an sich arbeiten, fitter werden, sicherer auch. Im Testspiel gegen Newcastle United Ende Juli stand sie erstmals beim Bundesliga-Team auf den Platz, danach legte sie gegen Real Madrid ein Tor auf, gegen Lyon traf sie selbst bei ihrem Startelfdebüt. Nun im Supercup war ihr anzumerken, dass sie keine Zweifel daran aufkommen lassen wollte, dass sie zurück war nach einer Phase ihres Lebens, die sie als „die Hölle“ beschrieben hatte: „Jetzt hoffe ich, dass ich das nicht nochmal erleben muss!“

Und dann auch noch Spielraum für Kürstücke: Bayerns Lea Schüller liefert beim 3:1 eine Choreografie für die Galerie, Ballannahme mit der Brust, Drehung, volley ins Tor. (Foto: Uli Deck/dpa)

Sie bewegte sich viel, ging mutig in die Zweikämpfe, wollte Verantwortung übernehmen und ließ wieder jene Präsenz aufblitzen, für die sie vor ihrer Verletzung bekannt war. An zwei Toren war Oberdorf dann auch noch beteiligt, auf kuriose Weise: Erst holte sie einen Elfmeter raus, dann verursachte sie einen Strafstoß. Magdalena Eriksson (18. Minute) und Jovana Damnjanovic (25.) hatten den FC Bayern in Führung gebracht. Zwischendurch unterbrachen die Wolfsburgerinnen die Dominanz, Vivien Endemann (57.) glich aus. Aber Lea Schüller (72.) sorgte wieder für klare Verhältnisse, und wie: Sie nahm eine Flanke mit der Brust an, drehte sich und zog volley mit rechts ab. Kurz darauf wurde Oberdorf im Strafraum gehalten von Justine Kielland, die dafür Gelb-Rot sah, Europameisterin Georgia Stanway (78.) verwandelte. Als Lineth Beerensteyn acht Minuten später in den Bayern-Strafraum rannte, stellte sich Oberdorf ihr robust entgegen. Janina Minge betrieb vom Punkt Ergebniskosmetik, mehr war für den VfL nicht drin.

„Sie ist eine Spielmacherin. Sie kann jede Position im Zentrum spielen“, sagt Bayern-Trainer Barcala

Die Hoffnung der anderen Konkurrenten in der am Freitag beginnenden Bundesliga dürfte zusätzlich gedimmt worden sein beim Blick auf die Münchner Bank. Barcala konnte es sich gegen Wolfsburg leisten, neben Oberdorf Spielerinnen wie Klara Bühl und Pernille Harder erst fürs letzte Drittel der Spielzeit einzuwechseln. Andere, wie Kapitänin Glódís Viggósdóttir (Kniebeschwerden) und Giulia Gwinn (Innenbandverletzung), standen gar nicht erst im Kader. Einzig der Wechsel von Sydney Lohmann zu Manchester City war ein herber Verlust. In Deutschland kommt an eine solche Qualität in der Breite kein anderes Team ran. Das nährt das Münchner Selbstbewusstsein.

Was noch kommen könnte? „Das war irgendwo zwischen 60 bis 70 Prozent“, sagte Nationalspielerin Linda Dallmann. Dass Barcala einen ähnlichen Stil bevorzugt, wie sein Vorgänger Alexander Straus, hat diesen Wechsel erleichtert: Kontrollierter Ballbesitzfußball, mit dem Unterschied, höher pressen, schneller abschließen und unberechenbarer werden zu wollen. „Das ist ein Team mit einer starken Grundlage und einem tollen taktischen Vermächtnis“, sagte der 43 Jahre alte Spanier, der nun mit Oberdorf noch mehr Optionen hat: „Sie ist eine Spitzenspielerin. Sie ist eine Spielmacherin. Sie kann jede Position im Zentrum spielen.“

Dass dieser Supercup für Oberdorf eine große Bedeutung hatte, war den anderen Spielerinnen des FC Bayern natürlich bewusst. Also sollte sie diejenige sein, die den Pokal als erste in die Luft reißen darf. „Ich muss ehrlich sagen, ich bin gar kein Typ für Mittelpunkt und den Pokal nehmen und so“, sagte Oberdorf. „Deshalb habe ich ihn ganz schnell Sarah in die Hand gedrückt und mich nach hinten gestellt.“ Im Fokus aber wird sie bleiben. Für den Bundesliga-Auftakt der Bayern in der Arena am Samstag sind bereits mehr als 44 000 Tickets verkauft.