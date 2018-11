27. November 2018, 17:59 Uhr Superclasico Copa-Finale soll außerhalb Argentiniens stattfinden

Das Rückspiel im Finale der Copa Libertadores zwischen River Plate und den Boca Juniors soll am 8. oder 9. Dezember stattfinden - und wohl außerhalb Argentiniens.

Am vergangenen Samstag hatten River-Fans den Teambus von Boca auf dem Weg ins Stadion mit Steinen angegriffen. Dabei wurden mehrere Spieler verletzt.

Nach den Krawallen vor dem Final-Rückspiel der Copa Libertadores zwischen den argentinischen Hauptstadtclubs Boca Juniors und River Plate soll die Partie nun am übernächsten Wochenende ausgetragen werden. Das Spiel werde am 8. oder 9. Dezember stattfinden, wie der südamerikanische Fußballverband Conmebol am Dienstag mitteilte. Wo das Finale ausgetragen werden soll, war zunächst noch unklar. Es sei allerdings vernünftig, die Partie nicht in Argentinien spielen zu lassen, hieß es in der Mitteilung des Verbands.

Der Bürgermeister der kolumbianischen Millionenmetropole Medellín meldete schon Interesse an dem Spiel an. "Wenn Conmebol entscheidet, dass das Finale der Copa Libertadores zwischen Boca und River in einer neutralen Stadt ausgetragen werden soll, bieten wir Medellín als Schauplatz des Fußballs des Friedens an", schrieb Federico Gutiérrez auf Twitter.

Auch Genua bekundet sein Interesse

Und selbst aus dem fernen Europa kam schon ein Angebot. Die italienische Hafenstadt Genua lud die beiden Vereine ein, das Endspiel im Stadion Ferraris auszutragen. Damit würden die Klubs, die einst von genuesischen Auswanderern gegründet wurden, zu ihren Ursprüngen zurückkehren. "Wir wären sehr stolz darauf, so bedeutende Vereine wie Boca und River in unserer Stadt zu beherbergen, indem wir sie an einem Ort willkommen heißen, der in gewisser Weise auch ihre erste Heimat ist", sagte der Sportdirektor der Stadt, Stefano Anzalone.

Am vergangenen Samstag hatten River-Fans den Teambus von Boca auf dem Weg ins Stadion mit Steinen angegriffen. Dabei wurden mehrere Spieler verletzt. Das Finale wurde daraufhin zunächst auf Sonntag verschoben und dann erneut abgesagt. Der Sicherheitsminister der Stadt Buenos Aires trat nach den Krawallen zurück. In Buenos Aires findet am Freitag und Samstag der G20-Gipfel statt.

Das Stadtderby um den Titel in der südamerikanischen Champions League zwischen Boca Juniors und River Plate elektrisiert seit Wochen das ganze Land. Noch nie zuvor standen zwei argentinische Teams im Finale der Copa Libertadores. Bislang gewannen die Boca Juniors sechs Mal den Titel, River Plate war bereits drei Mal südamerikanischer Klubmeister.