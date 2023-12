Urteil des EuGH:Und ewig grüßt die Super League

Von Johannes Aumüller, Javier Cáceres und Thomas Kistner

Das Urteil war kaum verkündet, da schob sich in Madrid bereits ein wichtiger Protagonist des europäischen Fußballs auf die Bühne. So wie er auftrat, stand zu vermuten, dass in Spaniens Hauptstadt schon am Morgen die Sektkorken geknallt hatten. Zumindest wenn man ausblendete, dass der Mann, der sich als Sieger des Tages inszenieren wollte, strikter Antialkoholiker ist: Florentino Pérez, Präsident von Real Madrid.