Super League:Real Madrid und der mysteriöse Richter 17

Von Thomas Kistner

Mitte Oktober hat Manuel Ruiz de Lara einen großen Auftritt. Die baskische Universität Deusto kündigt ihn für eine Podiumsdebatte in Bilbao zum Thema "Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung: Der Fall Superliga" an, und ohne Frage kann Ruiz de Lara hier mit Kompetenz aufwarten. Als Richter am Handelsgericht Nr. 17 in Madrid führt er gerade das Verfahren zum Thema. Dass ein Richter öffentlich zu einer Sache debattiert, die er selbst als laufendes Verfahren auf dem Arbeitstisch hat, und dies unter einer Überschrift, die das Urteil vorwegnimmt: Das hat ihm nun einen geharnischten Befangenheitsantrag der Uefa eingetragen.