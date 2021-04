Auch in England gibt es Proteste gegen die neue Super League, hier an der Stamford Bridge.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Zu welch erstaunlichen Schulterschlüssen die Fußball-Schlacht um die neue Super League führen kann, zeigt sich am Dienstagmorgen beim Kongress des Europa-Verbandes Uefa in Montreux. Da tritt Gianni Infantino, der Chef des Weltverbandes Fifa, auf die Bühne. Er gastiert hier im Feindesland, Infantino und Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sind seit Jahren erbitterte Rivalen; nicht zuletzt deshalb, weil Infantino selbst immer wieder mit der Idee einer Superliga gezündelt hatte. Aber wo steht er jetzt, da die Gründung einer solchen Super League von zwölf europäischen Großklubs beschlossene Sache ist? Jetzt, da ein irrer Machtkampf tobt? Infantino will plötzlich an Europas Seite stehen.