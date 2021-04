Kommentar von Thomas Kistner

Ene-mene-muh! Und raus bist du! Der alte Kinder-Auszählreim liefert den perfekten Sinnspruch für die Super League der weltgrößten Fußballklubs. Angsteinflößend war sie nur vorübergehend: Geboren am 18. und beerdigt am 20. April 2021. Wann haben sich Sportfunktionäre jemals ein flotteres K.o.-System ausgedacht? Das Handbuch für angehende Fußball-Topmanager darf fortan lauten: "Die Kunst, mich selbst auf die Bretter zu schicken".

Doch, es darf und sollte gelacht werden über das, was da von Sonntag bis Dienstag die Sport- und Finanzwelt in Atem hielt, Politiker auf die Barrikaden trieb und vor allem Millionen von Fans. Was sich die von ihnen über Dekaden verehrten Milliardenklubs aus Madrid, Manchester, Mailand geleistet haben, ist ja nicht zu unterbieten an Stümperhaftigkeit und Infantilität.

Wer nun einwenden möchte, man könne ja über eine Superliga der Größten nachdenken, dem sei gesagt: Die Hinterlist und Brutalität, mit der die abtrünnigen zwölf Klubs die gesamte europäische Fußballgemeinde belogen und überrumpelt haben, offenbaren das eigentliche Kernproblem dieses Industriezweigs: galoppierende Geistlosigkeit.

Die Branchengrößen haben gedacht, sie kriegen Applaus dafür, wenn sie sich die Filetstücke rausreißen

Im Fußballgeschäft lässt sich, vereinfacht gesagt, mit auffallend wenigen Umdrehungen reüssieren, umgekehrt ist Fachkenntnis beim Gros der durchaus smarten Eigentümer eher ein Handicap. Die meisten befassen sich nicht mit Ecken und Elfern, sondern mit Rohstoffhandel und Investments. Im Grunde könnte jeder Schulabgänger so ein Vehikel operativ führen, sofern es ihm nicht in jungen Jahren noch an der erforderlichen Durchtriebenheit gebricht. Der Markt brummt ja, anders als in anderen Wirtschaftszweigen, ganz von alleine: Seit zwei Jahrzehnten hagelt es dem Fußballbetrieb die Eurobündel durchs offene Dach, einfach so. Das Publikumsinteresse wird medial immer spektakulärer hochgezüchtet, und die ungenierte Heroisierung dieses Sports und seiner Athleten besetzt heute jene Räume, die früher einmal die Religion innehatte: Fanchoräle, Lichtermessen, grenzenlose Anbetung, wenn nicht gerade eine Pandemie die Zuschauer aus den Arenen verbannt.

Weil das den Größten der Branchengrößen offenbar völlig neu ist, haben sie sich am eigenen Produkt verhoben. Sie haben gedacht, sie kriegen Applaus dafür, wenn sie sich - alles für die Fans! - die Filetstücke rausreißen. Sie dachten, sie würden als kühne Eroberer gefeiert, wenn sie die gesamte restliche Branche mit Scheinbeschlüssen in Sicherheit wiegen, um sie dann aus dem Hinterhalt mit einer Armada von amerikanischen Investoren, Anwälten und PR-Profis zu überfallen.

Nun ist nur das Scheitern der abtrünnigen Zwölf grenzenlos. Und das ist gut so. Es entlarvt, wie weit sie sich von diesem Produkt entfernt haben, in dem sie Zahlen nicht Punkte und Tore, sondern Rendite-Daten sind und Fans einfach nur Konsumenten. Eine langjährige Fehleinschätzung, und dass die Köpfe dahinter Millionensaläre für ihre Geschäftsblindheit kassieren, rundet das Bild nur ab. Diese Köpfe rollen jetzt, und die abtrünnigen Klubs haben enorme Imageschäden erlitten - das führt zu den begrüßenswerten Entwicklungen.

Die Superklubs kehren reuig zurück, sie müssen nun definitiv auspacken, wie ihre Pläne und der ganze Komplott ausgesehen haben - und wer alles dahintersteckte. Dazu gehört auch die Frage, welche Rolle womöglich Gianni Infantino spielte, der skandalfeste Chef des Fußball-Weltverbandes Fifa, der ja selbst immer wieder mit Superliga-Ideen gezündelt hat. Dann sollten sie weiter hinten im Glied wieder eingeordnet werden. Gerade die hochverschuldeten Klubs in Turin, Mailand und Barcelona dürfen froh sein, wenn sie noch irgendwo einen Euro verdienen können - gerade für sie ist noch nicht abzusehen, ob das besinnungslose, langjährige Wetten auf immer mehr Einnahmen nun Richtung Insolvenz entwickeln könnte.

Das Momentum liegt bei den Fans, und bei der schieren Masse kleinerer Klubs

Das Beste aber kommt zum Schluss: Mit dieser Art Großmannsucht ist vorläufig Schluss im Profigeschäft - das gilt auch für all diejenigen, die in stiller Bewunderung auf die Abspalter blickten und vielleicht nur abwarten wollten, wie sich das Ganze entwickelt. Der Super-Spuk hat nur zwei Tage gedauert, aber der Einschnitt wird ein historischer sein.

Die Fußballbasis hat nun, gerade in Zeiten einer globalen Pandemie, die Gelegenheit, ihre Passion einmal grundsätzlich zu überdenken. Das Momentum liegt bei den Fans, und bei der schieren Masse kleinerer Klubs, die ja kaum jemals selbst an die großen Fleischtöpfe gelangen werden. Sie können sich etwas regelfester für die Zukunft aufstellen.

Ohne die Anderen geht es nicht. Dass sie genau das bewiesen hat, ist jetzt die größte Ironie der Super League.