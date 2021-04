Super League:Die Party ist geplatzt

Erst Demonstranten, dann Feiernde: Fans des FC Chelsea zelebrieren am Dienstagabend, dass sich ihr Klub aus dem Superliga-Projekt zurückzieht.

Die Folgen der gescheiterten Super League werden umwälzend für den Fußball sein - in Bezug auf Fans, Sponsorendeals und Transfers. Der FC Bayern und Dortmund werden wohl gestärkt hervorgehen.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am Ende war Andrea Agnelli auch der Mann, der das Projekt offiziell zu Grabe trug. Agnelli ist - noch? - Präsident von Juventus Turin sowie Erbe und Vorstand beim Auto-Konzern Fiat; zusammen mit Real Madrids Boss Florentino Pérez war er über die vergangenen Monate ein Antreiber der Pläne für die Super League, die ein Dutzend europäischer Großvereine anstrebte. Der Glaube, dass das machbar sei, ging bei Agnelli so weit, dass er noch in der Nacht auf Mittwoch, als das Aus der Super League faktisch besiegelt war, dem Blatt Repubblica diesen Satz sagte: "Es gibt eine Blutsbrüderschaft, die unsere Klubs zusammenhält. Das Super-League-Projekt hat eine hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit. Wir bewegen uns vorwärts."