Von Javier Cáceres

Schon am Sonntag vor Weihnachten 2020 ließ Florentino Pérez erkennen, dass es ihm ernst war mit der Gründung der Super League - einem Projekt, das jetzt die Welt des Sports erschüttert. Das Kind nannte Pérez zwar nicht beim Namen, in seiner Rede bei der Jahresversammlung von Real Madrid erwähnte der Präsident lediglich die Meilensteine, an denen sich die Geschichte von Real Madrid mit der des Weltfußballs verschmolzen hatte. Der Verein war bei Gründung des Weltverbandes Fifa dabei und rief mit der Zeitung L'Équipe in den 1950er-Jahren den Europapokal der Landesmeister ins Leben - die Keimzelle der heutigen Champions League. Aber Pérez sagte auch, dass Real "nun auch bei der Reform des Fußballs dabei sein muss, die nicht länger auf sich warten lassen kann".