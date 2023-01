Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde hat seine Ausnahmestellung in den schnellen Disziplinen auch im neuen Jahr unter Beweis gestellt. Während die deutschen Athleten beim Super-G in Wengen die Spitzenränge verpassten, fuhr der Norweger in der Schweiz zu seinem fünften Saisonsieg. Kilde verhinderte beim längsten Super-G des Weltcup über 2950 Meter einen Schweizer Doppelerfolg: Stefan Rogentin lag 0,27 Sekunden hinter dem 30-Jährigen, dessen Dauerrivale Marco Odermatt 0,66 Sekunden. Andreas Sander (2,30 Sekunden zurück) und Josef Ferstl (3,05) kamen auf die Ränge 23 und 27. Romed Baumann schied aus, Thomas Dreßen schonte sich für sein Comeback in der Abfahrt an selber Stelle am Samstag.